Ликарчук объяснил, почему учителя уходят из школы: дело совсем не в низких зарплатах

То, что в Украине не хватает учителей, связано не только с низкими зарплатами в сфере образования. Кадровая катастрофа в образовании может быть результатом реформ, всколыхнувших украинское образование на протяжении последних 33 лет.

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Такое мнение высказал педагог, бывший директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук в статье на Zn.ua. По его убеждению, за эти годы была практически уничтожена мотивация заниматься эффективной педагогической деятельностью и обесценены роль и место учителя в общественной жизни.

"Его превратили в бесправного и бессловесного оказания образовательных услуг, сформировали из него, образно говоря, козла отпущения за проблемы, которые выходят далеко за пределы его профессиональной деятельности и которые не под силу изменить одному человеку или даже всей системе образования", – пишет педагог.

По его словам, к педагогической деятельности учителей постоянно растут требования, в то же время уменьшается внимание и забота со стороны государства об этой профессии. Это может привести к тому, что в ближайшие годы в школах некому будет работать.

"Кажется, что за 33 года в нашей стране плохо осознали простую истину: реальные реформы в украинском образовании зависят не от изменений в содержании, структуре, организации образовательного процесса, не от новейшего оборудования и раскрашенных стен учебных заведений, не от введения новых учебных курсов или перехода к интегрированным учебным предметам, а от учителя", – заявил Ликарчук.

Педагог назвал факторы (кроме низкой заработной платы), из-за которых в образовании вскоре будет господствовать кадровый голод:

засилье контролеров работы учебных заведений и надзирателей за работой учителя. Существует 32 различных государственных учреждения и института, которые присматривают за работой учебных заведений и учителей. Такой контроль, уверен Ликарчук, унижает учителей, наносит вред авторитету педагогической деятельности в целом и формирует собственную негативную самооценку.

Советские основы системы оплаты труда учителей. Речь идет о методике определения размера оплаты труда педагога с учетом формальных показателей: образование, стаж работы, наличие категории или звания. То есть молодой учитель иностранного языка, уровень владения которым у него подтвержден международными сертификатами, будет получать гораздо меньшую зарплату, чем педагог, обучающий по методикам тридцатилетней давности.

Речь идет о методике определения размера оплаты труда педагога с учетом формальных показателей: образование, стаж работы, наличие категории или звания. То есть молодой учитель иностранного языка, уровень владения которым у него подтвержден международными сертификатами, будет получать гораздо меньшую зарплату, чем педагог, обучающий по методикам тридцатилетней давности. Учителям дают указания, как им нужно работать. Ликарчук пишет, что такие указания дают все: начиная от министра и заканчивая мельчайшим чиновником маленького отдела образования. Это хороших педагогов оскорбляет, потому что они не хотят чувствовать себя менее ценными, которым нужна подсказка.

Как сообщал OBOZ.UA, в Госстате заявил, что в 2024 году самый большой дефицит кадров в Украине был в сфере образования. По состоянию на январь 2025 года в этой сфере вновь наблюдается наиболее ощутимый дефицит кадров.

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