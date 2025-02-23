Сфера образования в Украине второй год подряд имеет самый большой дефицит кадров: в Государственном центре занятости назвали причины

В 2024 году самый большой дефицит кадров в Украине был в сфере образования. По состоянию на январь 2025 года в этой сфере вновь наблюдается наиболее ощутимый дефицит кадров.

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Об этом сообщили в интервью Радио Свобода в Государственном центре занятости. В учреждении отметили, что в прошлом году там нужно было около 25 тысяч человек. В первый месяц 2025 года речь идет о 1,5 тысячи человек, в частности, в дошкольном образовании не хватает 800 человек.

На втором месте в прошлом году оказалась перерабатывающая промышленность, где наблюдался дефицит девяти тысяч вакансий. На третьем – сфера размещения и питания с тремя тысячами человек.

В Госстате пояснили, что главными причинами нехватки кадров является сокращение предложения рабочей силы в результате военных действий, миграции населения, призыва мужчин и женщин на военную службу. Кроме того, экономическая ситуация в стране обострила проблему безработицы.

"По многим профессиям наблюдается острый дефицит кадров, при этом имеющиеся искатели работы не обладают необходимыми умениями и навыками. Кроме того, из-за призыва мужчин на военную службу усложняется укомплектование рабочих мест, на которых традиционно работали мужчины. Если к началу войны в структуре безработных женщины составляли 55%, то сегодня доля женщин выросла до 81%", – сказал заместитель директора Государственного центра занятости Станислав Павленко.

На сайте по поиску работы Work.ua по состоянию на 22 февраля 2025 года было размещено 1748 вакансий учителя. На ресурсе указано, что средняя заработная плата для учителей начальных классов, учителей украинского языка и математики составляет 17500 грн, учителей английского языка, биологии – 22500 грн, учителей химии и физкультуры – 25000 грн, а учителей истории и информатики – 14500 грн и 11000 грн соответственно.

На ресурсе "Единый портал вакансий", объединяющий данные Государственной службы занятости и шести ведущих украинских сайтов для поиска работы, в общей сложности размещалось 217 тысяч вакансий на разные профессии.

Как сообщал OBOZ.UA, нехватка молодых педагогов ощущается не только в Украине, но и в наиболее развитых странах Европы. К примеру, в Эстонии, за десять лет подготовили всего 13 учителей физики. Исследование показало, что самые актуальные проблемы, с которыми сталкиваются учителя в работе, это низкие зарплаты и выгорание.

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