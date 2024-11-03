Низкие зарплаты – только часть проблемы. The Economist объяснило, почему наиболее развитым странам Европы не хватает учителей

В наиболее развитых государствах Европы не хватает молодых педагогов, которые все чаще отдают преимущество более гибким карьерным вариантам, жалуются на низкие зарплаты и сложности инклюзивного преподавания. Например, в Эстонии каждый третий новый учитель покидает профессию в течение трех лет, а примерно половина уходят в течение пяти лет.

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В 2023 году Национальная торговая палата предупредила, что за десять лет страна подготовила всего 13 учителей физики. Об этом говорится в материале издания The Economist.

Как отмечается, недавнее исследование в Европе пришло к выводу, что 38 из 43 систем образования сообщают о проблемах с кадрами того или иного рода.

Проблемы с набором и удержанием педагогов не приводят к тому, что школьники остаются без обучения. Однако школы вынуждены вносить коррективы, которые вредят учебному процессу. Журналисты пишут, что примерно пятую часть классов в Эстонии возглавляют люди без полной педагогической квалификации, что вдвое больше, чем в 2014 году. Среди тех, кто моложе 30 лет, около половины закончили обучение в 2022 году, что меньше, чем две трети в 2012 году.

В Германии нехватка кадров вынуждает некоторые начальные школы сокращать время, которое они уделяют таким предметам, как английский язык и музыка, говорит Рафаэла Порш из Университета Отто фон Герике в Магдебурге. В Англии школы, испытывающие кадровые проблемы, просят директоров и заместителей проводить больше времени в классах, что подрывает качество управления школами.

Самым развитым европейским странам не хватает учителей, преподавающих естественные науки, математику, информатику. А эти дисциплины в свою очередь формируют именно те навыки, на которые правительства рассчитывают для поддержания конкурентоспособности своих экономик.

"Острее проблемы ощущаются в сельских и городских школах, где учатся многие ученики из неблагополучных семей. А поскольку в жестких условиях рынка хорошие учителя могут выбирать лучшие места работы – большинство предпочитает комфортную работу в пригороде", – говорится в материале.

В основе этих проблем – несколько составляющих. В первую очередь, низкие зарплаты. По данным ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), в богатых странах учителя зарабатывают примерно на 10% меньше, чем в среднем люди с высшим образованием . Во многих местах разрыв увеличивается. Педагоги в Англии зарабатывали на 12% меньше в 2022 году, чем в 2010 году. В Америке реальная заработная плата учителей снизилась примерно на 6% за аналогичный период. Они зарабатывают на 26% меньше, чем другие специалисты с аналогичным образованием.

Однако, это лишь часть проблемы. Опрошенные в Таллинне учителя описывают профессию, которая становится все сложнее и только добавляет вызовы. Страна прилагает большие усилия, чтобы дети с особыми образовательными потребностями учились в обычных классах, но учителя говорят, что не имеют достаточной подготовки, чтобы успешно заниматься инклюзивным обучением.

Кроем того, родители чаще конфликтуют с администрациями, а ученики охотнее соглашаются на средние оценки, как отметил один из учителей. Другой учитель отмечает, что детям, которые зависают в гаджетах на перерывах, трудно сконцентрироваться по возвращении в класс.

Беспокойство вызывает и то, что преподавание и дальше будет терять привлекательность. Пандемия COVID-19 также усугубила ситуацию с преподаванием. Учителя уже давно смирились с тем, что их график не гибок.

Фундаментальные реформы, вероятно, принесли бы много пользы, но их будет гораздо сложнее внедрить. Отчасти из-за того, что они идут вразрез с десятилетиями сложившимися представлениями о наполняемости классов и стиле преподавания. Количество учеников в классах в богатых странах, как правило, так и не уменьшилось с течением времени. Америка – яркий тому пример: в расчете на одного ученика в 2020 году в школах работало почти вдвое больше взрослых, чем в 1970-х (и рекрутинг персонала продолжался во время пандемии)", – пишут авторы.

Как сообщал OBOZ.UA, учитель из Киева Руслан Цыганков сказал, что из-за низких зарплат молодые педагоги не хотят идти работать в школы. У них нет денежной мотивации, и эта проблема возникла задолго до начала войны в Украине.

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