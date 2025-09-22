''Это правило знают только 5% школьников''. Учительница разобрала задание НМТ по украинскому языку об удвоении букв

Многие задумываются над тем, в каких словах нужно удвоение букв, а в каких нет. Учительница и репетитор по украинскому языку Ирина разобрала одно из заданий Национального мультипредметного теста (НМТ) на эту тему и объяснила, как легко запомнить правило.

Видео дня

По словам педагога, это правило знают лишь 5% школьников, а на НМТ за правильно выполненное задание начисляют 6 баллов. Так, какое есть в украинском языке правило удвоения букв, она рассказала в видео на своей странице в социальной сети TikTok.

"Раскрываю секрет: удвоение согласных будет только в творительном падеже, только в существительных женского рода и только между двумя гласными", – говорит учительница и приводит в пример три слова:

Подорожжю Маззю Папороттю

Также она показала, как такое задание выглядит на НМТ:

Ранее OBOZ.UA писал о том, что сеть озадачил учебник по украинскому языку для 3 класса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!