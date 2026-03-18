'Это прямая дорога к воспитанию тупого поколения'. Преподавательница спровоцировала дискуссию из-за смартфонов в школах: мнения украинцев разошлись

Преподавательница английского языка Елена Завальная указала на проблему наличия смартфонов у детей во время обучения в школах. По ее словам, она до сих пор не получила убедительного ответа на вопрос, почему школьники не могут обходиться без них находясь в учебных заведениях. Так, например, телефоны не предназначены для обучения, а используются только для потребления контента, общения и игр.

Кроме того, даже в чрезвычайных ситуациях, именно телефон может стать причиной хаоса и привести к жертвам. В то же время, по словам Завальной, требовать от детей "ответственного пользования" гаджетами почти нереально. Ведь даже взрослые не могут справиться с собственной цифровой зависимостью. В заметке в Facebook автор отмечает, что ожидать самоконтроля от школьников – это игнорирование очевидного вреда.

"Короче говоря: смартфоны вредят психическому здоровью. Причин этому несколько, но одна особенно важная. Когда люди общаются лицом к лицу – смеются, делятся, слушают – мозг выделяет химическое вещество под названием окситоцин. Его часто называют "гормоном привязанности", и он играет центральную роль в формировании человеческих связей. Но когда общение происходит через текст, мозг чаще выделяет другой пептид — такикинин 2. Он является биологическим маркером социальной изоляции и активирует участки мозга, ответственные за реакцию на угрозу", – объясняет Завальная.

Она отмечает, что чем больше дети строят свою социальную жизнь вокруг цифровых друзей, тем больше вероятность, что они скатятся в отчаяние. К тому же, согласно исследованиям, рост количества онлайн-связей влияет на развитие симптомов депрессии.

Педагог говорит, что живое социальное общение становится все реже в школах. Зато, когда убираются телефоны, ученики чувствуют себя более связанными друг с другом, их самочувствие улучшается, проблемное поведение уменьшается, падает уровень стресса, а общая удовлетворенность обучением растет. Кроме того, меняются привычки на переменах, а вместо того, чтобы сидеть в одиночестве в экранах, ученики гуляют с друзьями, читают книги, играют в активные игры.

"Так может время, что-то делать со смартфонами в школе? Или нам как родителям все равно психологическое здоровье ребенка, потому что мы в сами зависимы от телефона?" – написала Завальная.

Под сообщением преподавательницы разгорелась дискуссия. Так, часть украинцев считает, что наличие смартфонов в школах приведет к воспитанию тупого поколения. Некоторые родители делились, что их дети обходятся без телефонов во время уроков и не видят в этом проблемы.

"Смартфоны в школе это прямая дорога к воспитанию тупого поколения".

"Мой ребенок 10 лет ходит в школу без телефона и все в порядке. Всю необходимую информацию учитель пишет в чате".

"Не все взрослые сидят в смартфонах. Не все дети. Почему же одни могут учиться и адекватно вести себя и с девайсами и с окружающими. Другие – нет? Возможно потому что проблема не в смартфонах, а в воспитании?"

В то же время, многие пользователи сети не поддерживает такую инициативу, ведь школьники учатся в условиях войны и должны быть на связи с родителями в любой момент. К тому же, они родились во время цифровизации и часто разбираются в гаджетах лучше взрослых. Некоторые родители также отмечали, что смартфонами можно пользоваться не только для игр, но и для поиска интересной информации, общения с друзьями и тому подобное.

"Сейчас, пока война, ребенок должен быть на связи в любой момент, это сохранит и родителям, и ребенку кучу нервов. Другое дело, что если не хотите, чтобы ребенок отвлекался от учебы, купите ему специально для школы самый дешевый кнопочный телефон – только для звонков".

"Вы извините, пожалуйста, но я ребенка без смартфона в школу не отпущу. Когда закончится война – возможно. Но сейчас такие разговоры совершенно неуместны".

"Так в школе и на уроках используют телефоны, например, тесты".

"А ничего что дети поколения альфа уже родились со смартфонами. Для них телефон то есть вселенная. Я сейчас не о 24 часах в телефоне. Я о том, что они в свои 5-6-10 лет в гаджетах как рыба в воде. Они ищут там информацию, их запросто можно отслеживать, общаются с друзьями и еще много чего. Телефон это не только игры и TikTok".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что запрет смартфонов в нидерландских школах улучшил учебную среду, а ученики стали более сосредоточенными и имеют лучшее социальное взаимодействие друг с другом. Почти две трети средних школ просят школьников оставлять свои телефоны дома или класть их в шкафчики.

