'Это разрушает детство моей дочери'. Известная американская журналистка выступила против домашних заданий: как отреагировала школа

Американская журналистка Иден Стронг, которая пишет для таких изданий как HuffPost, TIME, USA Today, публично выступила против большого количества домашних заданий в школе. На это высказывание ее побудила ситуация с 6-летней дочерью, которая учится в начальных классах.

Женщина заявила, что отказывается заставлять ребенка тратить часы на школьные проекты, которые, по ее мнению, не имеют реальной ценности. Свое видение она изложила в колонке для издания YourTango и описала в ней реакцию школьной администрации на такое решение.

Причиной стала очередная работа, которую школьница получила на выходные – создать макет среды обитания лягушки в коробке из-под обуви. Однако журналистка решила не делать это задание с ребенком, ведь оно, по ее мнению, не несет никакой ценности. "Я отказываюсь заставлять свою дочь часами делать домашние задания, потому что это разрушает ее детство", – объяснила свою позицию Стронг.

В то же время женщина подчеркнула, что не выступает против домашних заданий как таковых, ведь они могут научить ответственности и самостоятельности. "Моя проблема с домашними заданиями в том, что их задают слишком много и в основном это бесполезная работа, которая просто отнимает время", – отметила она. Журналистка убеждена, что значительная часть задач лишь отвлекает от более важного развития вне школы.

По словам Стронг, она уделяет много внимания обучению дочери дома – они вместе учатся читать, считать и овладевают базовыми знаниями. Однако, как мама, она пытается найти баланс между образованием и полноценным детством. "Существуют другие жизненные уроки вне школы", – объяснила она, вспомнив о спорте, качественно проведенном с семьей времени и активности на свежем воздухе.

Позиция журналистки вызвала неоднозначную реакцию в школе. Она заранее предупредила учителей, что дочь будет выполнять только ту часть домашних заданий, которая вписывается в их ритм жизни, и попросила сообщать, если у ребенка будут трудности.

В первый год обучения, по ее словам, учительница отнеслась к этому с пониманием. Однако впоследствии ситуация изменилась. Педагог прислала матери письмо с замечанием, что "правила действуют для всех детей, и нельзя учить ребенка, что он является исключением", после чего Стронг пригласили на встречу с директором.

Разговор с администрацией прошел хорошо и завершился компромиссом. В школе согласились, что часть заданий не будет влиять на оценки ребенка, а иногда ему будут предлагать альтернативные варианты. "Я шла на эту встречу, думая, что придется защищать свой нестандартный подход, но вышла с ощущением, что мою позицию не только поняли, но и уважают", – подытожила Стронг.

Сейчас дочь журналистки выполняет около 40% домашних заданий, сосредотачиваясь прежде всего на базовых предметах. При этом, по словам матери, ребенок демонстрирует высокие результаты в учебе.

Впрочем, журналистка признает, что такая модель может не работать в будущем. "Когда-то мои взгляды на домашние задания могут столкнуться с позицией школьной системы, и тогда придется принимать сложные решения", – отметила она. Пока же семья продолжает придерживаться выбранного подхода, а ребенок успешно развивается в соответствии с выбранным им образовательным путем.

