"Это революционные сдвиги". Украина увеличила госзаказ на обучение по техническим специальностям на 27,6%

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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'Это революционные сдвиги'. Украина увеличила госзаказ на обучение по техническим специальностям на 27,6%

Украина увеличила количество мест государственного заказа на инженерные, производственные и строительные специальности на 27,6% для подготовки специалистов, в которых нуждается рынок труда. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

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Чиновница подчеркнула, что это революционные сдвиги, ведь в условиях, когда пять миллионов украинцев находятся за рубежом, развитие образования и человеческого капитала является приоритетной задачей государства, передает Укринформ. Кроме того, дефицит кадров также становится препятствием для развития бизнеса.

''Это революционные сдвиги''. Украина увеличила госзаказ на обучение по техническим специальностям на 27,6%

"У нас в этом вступительном году уже увеличена численность государственного заказа на информатизацию, на технические специальности. Мы увеличили инженерии, производства и строительства на 27,6%. На самом деле это революционные сдвиги для системы государственного заказа", – сказала Свириденко.

"Будущее у нас будет за оборонной сферой, за инновационными технологиями, за развитием энергетической отрасли, за проектами в сфере логистики и транспорта. И здесь надо тоже понимать, что на самом деле будущее будет за частным сектором", – добавила чиновница.

Также она напомнила, что Минэкономики запустило программу ваучеров для взрослого населения, которое хочет получить дополнительную квалификацию. Ежегодно не менее 20-30 тысяч человек имеют возможность дополнительно получить специальность через центры профтехобразования министерства, где уровень трудоустройства после окончания составляет 97%.

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