''Это революционные сдвиги''. Украина увеличила госзаказ на обучение по техническим специальностям на 27,6%

Украина увеличила количество мест государственного заказа на инженерные, производственные и строительные специальности на 27,6% для подготовки специалистов, в которых нуждается рынок труда. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Видео дня

Чиновница подчеркнула, что это революционные сдвиги, ведь в условиях, когда пять миллионов украинцев находятся за рубежом, развитие образования и человеческого капитала является приоритетной задачей государства, передает Укринформ. Кроме того, дефицит кадров также становится препятствием для развития бизнеса.

"У нас в этом вступительном году уже увеличена численность государственного заказа на информатизацию, на технические специальности. Мы увеличили инженерии, производства и строительства на 27,6%. На самом деле это революционные сдвиги для системы государственного заказа", – сказала Свириденко.

"Будущее у нас будет за оборонной сферой, за инновационными технологиями, за развитием энергетической отрасли, за проектами в сфере логистики и транспорта. И здесь надо тоже понимать, что на самом деле будущее будет за частным сектором", – добавила чиновница.

Также она напомнила, что Минэкономики запустило программу ваучеров для взрослого населения, которое хочет получить дополнительную квалификацию. Ежегодно не менее 20-30 тысяч человек имеют возможность дополнительно получить специальность через центры профтехобразования министерства, где уровень трудоустройства после окончания составляет 97%.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, сколько баллов надо набрать для прохождения на бюджет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!