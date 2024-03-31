Это сделает из вас гения. Бывшая стипендиатка Гарварда назвала навык, который помогал ей добиваться успеха еще со школы

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Это сделает из вас гения. Бывшая стипендиатка Гарварда назвала навык, который помогал ей добиваться успеха еще со школы

Бывшая стипендиатка Гарвардского университета и директор консалтинговой компании Талия Фокс рассказала, что навык наблюдательности помогал ей еще со школы добиваться успеха. По ее словам, именно это способствовало преодолению трудностей в обучении, предоставило возможность стать исключительной слушательницей и обращать внимание на каждое слово.

Об этом женщина рассказала в интервью CNBC. Фокс уверяет, что именно наблюдательность лежит в основе некоторых из наиболее востребованных навыков общения. В частности, способности к адаптации, решению проблем, критическому мышлению и эффективности. Директор компании уверяет, что регулярная тренировка этого навыка может сделать человека более осознанным и гениальным.

"Это буквально превратит вас в гения. Большинство людей обращают внимание только тогда, когда имеют на то заранее обдуманную причину. Например, если я разговариваю с вами, то для того чтобы я действительно наблюдала за вами, я должна чувствовать, что я получу что-то с этого. Многие люди просто наблюдают за тем, что, по их мнению, может принести им пользу", – рассказывает Фокс.

Это сделает из вас гения. Бывшая стипендиатка Гарварда назвала навык, который помогал ей добиваться успеха еще со школы
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Однако, по ее словам, следует наблюдать с искренним любопытством, а не для получения пользы от кого-то. Именно это, по мнению выпускницы Гарварда, отличает высокоинтеллектуальных людей от остальных.

Согласно исследованиям, для развития этих навыков нужно больше, чем просто слушать. Людям необходимо совершенствовать сосредоточенность, внимание к деталям, избавляться от отвлекающих факторов и составлять план дальнейших действий.

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