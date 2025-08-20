''Это секта, а не курсы. Сколько этот цирк еще будет продолжаться?'' Видео обучения учителей в Умани смутило украинцев

Видео в социальной сети TikTok, где учителя во время учебы в Умани делали упражнения, будто преодолевая воображаемые препятствия, хлопая себя ладонями по ногам, смутило украинцев. В частности, пользователи соцсети сошлись во мнении, что это напоминает анимацию для взрослых.

Видео дня

Под заметкой украинцы также отмечали, что подобные курсы для педагогов напоминают секту. Кроме того, они удивлялись, чему это может научить учителей.

"Ненавижу такие упражнения на курсах, или на педсоветах с участием психолога!"

"Почему вы так обучаете? Это секта, а не курсы".

"Сколько еще этот цирк будет продолжаться? Тех учителей так уже не воспринимают".

"Черт его знает, чему это упражнение может научить преподавателя?"

"Чему это упражнение может научить? Анимация для взрослых... Типа разгрузились? Глупости".

"Как я за это ненавижу свою работу! Я себя чувствую как в детском саду, а не взрослой женщиной. Такой стыд".

"Выглядит странно. Неудивительно, что дети не хотят ходить на учебу".

