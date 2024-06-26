Это сложноватый тест. Винницкий рассказал, что ждет поступающих в аспирантуру при сдаче ТОУК в 2024 году

У поступающих в аспирантуру будут проверять логическое мышление, возможности по логике с языковыми компонентами и геометрическими при сдаче теста общей учебной компетентности (ТОУК, укр. – ТЗНК ) в 2024 году. По словам заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого, экзамен сложноват.

Чиновник отметил, что поступающих будут проверять на те компетентности, которые необходимы лицам для продолжения обучения по третьему уровню высшего образования – доктор философии/доктор искусства. Об этом он рассказал в эфире телеканала Киев.

Он также отметил, что проходной балл повышен до 160-ти.

"Проходной балл на аспирантуру – 160. Это сложноватый тест, он проверяет логическое мышление, возможности по логике с языковыми компонентами и так же с геометрическими. А это вещи, как раз на те компетентности, которые необходимы для лица, которое планирует продолжать свое обучение на самом высоком уровне высшего образования", – сказал заместитель министра образования.

Чиновник объяснил, что в Украине уже третий год подряд применяется ТОУК. Экзамен базируется на давно отработанном GRE – Graduate Requisite Exam, применяемом для поступления на все постбакалаврские программы в Северной Америке.

Ранее OBOZ.UA писал, что правила поступления в аспирантуру в 2024 году необходимо было изменить из-за аномального роста количества желающих "заняться наукой". Такое объяснение дал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. По его словам, в этом году более 90 тысяч абитуриентов зарегистрировались на сдачу вступительных экзаменов.

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