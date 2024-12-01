'Это советская система': образовательный омбудсмен выступила против олимпиад и объяснила, почему нельзя сравнивать школы

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик считает проблемой, что в Украине до сих пор существуют рейтинги учебных заведений, где учитывают количество мест, занятых учениками или педагогами в определенных конкурсах или олимпиадах. По ее убеждению, сравнивать школы только потому, что кто-то из детей занял какое-то место – неэтично и некорректно.

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Об этом она сказала в интервью СМИ. Лещик добавила, что такой же позиции придерживается и в отношении НМТ.

Она пояснила, что есть школы, где многие ученики имеют особые образовательные потребности, кроме того, есть учреждения, расположенные в районах с повышенной преступностью.

"Да, можно отмечать победивших, но сравнивать одну школу с другими нельзя. Есть заведения, в которых очень много детей с особыми образовательными потребностями, есть заведения, которые расположены в районах с повышенной преступностью, где большой процент детей из семей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, и эти дети не участвуют в олимпиадах и конкурсах", – отметила омбудсмен.

По ее словам, главное, чтобы дети социализировались и интегрировались в общество, вели полноценную жизнь.

Также Лещик ответила на вопрос относительно проведения в школах различных конкурсов и олимпиад, что создает для учителей дополнительную большую нагрузку. Она отметила, что в Украине часто нарушается академическая свобода учителя: Педагогов заставляют проводить тематические мероприятия по определенным событиям и отчитываться о них, а также проходить онлайн-курсы и получать за них сертификаты.

По ее убеждению, принуждения к этим мерам не должно быть, потому что это отголоски советщины. Это касается и проведения олимпиад.

"Школам можно присылать предложения, а учителя уже имеют право выбирать, какое мероприятие или олимпиаду проводить, участвовать или нет. А у нас такие вещи делают в повелительном порядке и требуют отчетности. Это советская система", – сказала омбудсмен.

Она рассказала, что в странах Запада такой практики нет – там просто учат детей, а мероприятия проводятся только по желанию педагогов, детей или родителей.

"Это все – достаточно большая нагрузка, которой не должно быть, особенно во время войны. Поэтому мы имеем перегрузку учителей - они, кроме своих прямых обязанностей обучать детей, должны делать еще очень много всего, а во время войны нагрузка только увеличилась. Это стрессовая работа. Учителей наоборот нужно разгружать", – добавила Лещик.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети возникла дискуссия о целесообразности проведения школьных олимпиад. Некоторые украинцы считают, что после нескольких месяцев ночевки в укрытии из-за шахидной опасности, неуместно искать победителей.

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