''Это трагедия''. Глава комитета по вопросам образования рассказал, почему в Украине не хватает учителей и как реформа решит эту проблему

В Украине катастрофически не хватает учителей, потому что только 18-19% выпускников педагогических вузов идут работать в школы после окончания университета. По словам главы Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака, это трагедия, ведь государство вкладывает значительное количество финансов в подготовку таких специалистов.

Чиновник обратил внимание, что именно для этого внедряется реформа, которая предусматривает трудоустройство студентов-бюджетников после получения диплома. Кроме того, Бабак отметил, что согласно предложенным изменениям, соискатели образования после второго курса смогут иметь стипендию в размере минимальной зарплаты. Это предусмотрено для того, чтобы они могли сконцентрироваться на обучении, а не искать дополнительный заработок. Об этом стало известно с официального сайта политической партии "Слуга народа".

"Мы заказываем ежегодно около 12,5 тыс. учителей по госзаказу, однако до профессии доходят только 18-19% из них. Это трагедия, потому что государство тратит сумасшедшие деньги на подготовку в таких масштабах. Поэтому мы хотим дать гарантированное рабочее место по окончании ЗВО тем детям, которые будут учиться на госзаказе. Важно, чтобы уже после второго курса студенты понимали, что они продолжают учиться на бюджете, государство им дает стипендию в размере минимальной зарплаты, чтобы дети не думали о дополнительном заработке, а сконцентрировались на профессии", – сказал глава комитета по вопросам образования.

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По словам Бабака, согласно принятому законопроекту об изменениях в финансировании получения высшего образования, школьники при сдаче Национального мультипредметного теста или Внешнего независимого оценивания смогут получать деньги на обучение, в зависимости от набранных баллов. Он отметил, что суммы хватит для того, чтобы поступить в большинство университетов Украины на любую специальность. Благодаря этому больше поступающих сможет получить доступ к образованию.

Реформа предусматривает уменьшение госзаказа специалистов, количество которых на рынке труда слишком много, зато будет ориентировано на нужды государства. При этом объем финансирования не изменится, подчеркнул глава комитета.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине катастрофически не хватает учителей в школах.

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