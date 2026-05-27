'Это триггер для тех, чей отец на войне': украинцы устроили ожесточенную дискуссию из-за танца в детсаду

В Threads возникла дискуссия из-за танца, который танцевали девочки с папами в детском саду Луцка. Украинцы отмечали, что подобные действа не ко времени, ведь многие мужчины находятся на войне, а некоторых детей вообще воспитывает только мама.

Дискуссия возникла под сообщением мамы Юлии Демченко. В комментариях она согласилась с теми пользователями, которые считают, что в современных реалиях детям стоит не акцентировать внимание на ком-то одном из родных, а дать возможность исполнить танец с любым, кто может это сделать.

В то же время некоторые из украинцев назвали такую программу пережитком совдепии, ведь дети, которые не имеют отцов, с болью смотрят на то, как другие танцуют со своими. По мнению комментаторов, подобные взгляды нужно менять именно у воспитателей. Некоторые родители делились, что педагоги намеренно меняли программу, чтобы дети танцевали с мамами, ведь у кого-то из воспитанников папа не мог присутствовать на выпускном.

"У моей дочери выпускной, единственная из группы у кого папа в ВСУ, воспитатель сказала, вальс будет с мамами, чтобы моя дочь не расстроилась".

"Давайте будем честными, сейчас у многих детей папа воюет. Неужели ничем другим нельзя заменить танец с папами?"

"У меня папы не было, у моих детей лучший папа, но я против данного танца на выпускном, потому что у некоторых детей нет папы и они должны сидеть в стороне зрителями. Зачем делать такую травму детям одним танцем? Можно сделать танец с мамами".

"Моего папы не стало когда я была в 5 классе Так что теперь? Я должна была бы всем такого желать? А у кого-то нет мамы, а у кого-то нет бабушки/дедушки. Здесь надо своего ребенка учить жить с этим, прожить эту боль, а не желать горя другим".

"По моему мнению такие танцы просто надо согласовывать и понимать ситуацию в классе или в группе садика. Поэтом, как по мне, это норм, если нет травмированных детей".

