'Речь идет о тысячах гривен!' Сеть возмутила ситуация в детсаду из-за подарков на выпускной: манипулировали ВПЛ

Всети разгорелся скандал из-за принудительных сборов на выпускной в детском саду. Мама одного из воспитанников Марина отказалась сдавать средства на "подарок заведения", которое ее ребенок посещал всего год. По словам женщины, ежегодно выпускные группы "дарили" деньги, однако подарок до сих пор не приобрели.

В заметке в Threads Марина отмечает, что на отказ сдавать средства ее попытались пристыдить, аргументировав тем, что "уже даже переселенцы сдали, те кому в первую очередь важнее деньги". Кроме этих средств, нужно было сдавать на подарки воспитателям, няне, администрации, костюмы на концерт и тому подобное. По словам женщины, речь идет о тысячах гривен.

"Как меня вкурвляет эта нормализация – сдавать деньги в саду на все подряд. И речь не о 200 грн, а о тысячах гривен! Я уже сдавала средства на благотворительный взнос, ежемесячную плату за канцелярию, на подарки воспитателям и няне, цветы и конфеты директору, костюмы на концерт. До этого на всякие "трусики-бусики" тоже сдавала без вопросов. А сегодня меня поставили перед фактом, что я должна сдать деньги на подарок садику. Саду, в который мой ребенок ходил год. На тот подарок, на который сдавали выпускные группы последних несколько лет", – написала Марина.

"Я против таких подарков. Потому что просто не хочу. В ответ быстренько прилетела низкая манипуляция: "Мне уже даже переселенцы сдали. Те, кому в первую очередь важнее деньги". Даже. Как вам аргумент, из-за которого я должна почувствовать стыд за свое "нет"? Короче, сегодня я почувствовала себя и белой вороной, и бабой Ягой, и Эбенезером Скруджем. Ну, хоть не овцой, которая трясет головой и на все соглашается", – добавила она.

Пользователи сети поддержали маму, отметив, что родители не обязаны сдавать средства на подобные подарки. Кроме того, таким образом поддерживается коррупция в учебных заведениях. По мнению украинцев, если детсад нуждается в ремонте или какой-то технике, то руководство должно обращаться в городскую администрацию, а не требовать деньги с родителей.

"Это болезненная тема. Как не одно, то другое. А эти манипулятивные высказывания это вообще. Я так имела "спор" относительно 8 марта, по факту это является добровольными взносами, или же коррупцией".

"Когда с меня требовали деньги в школу я спросила это добровольный взнос? Так вот, я не имею желания сдавать!"

"Вы – очень правильная Баба Яга. Мы сами лелеем эту коррупцию. Надо иметь ум и смелость говорить "нет". Мы в садике сдавали только на нужды, канцелярию и праздники. На выпускной в 25 году мы заказали себе на выпускной баннер (фотозону) с Temu и она осталась в саду как подарок, потому что у них такого не было еще. Мы на это сдавали где-то до 200 грн это точно. Но не больше! Не тысячи, это уже слишком. У них есть департамент дошкольного образования, в которые садик должен написать запрос".

"Все вы правильно сделали. Вы работаете, платите налоги, которые идут в бюджет города. Заведующий садика, если желает, чтобы садик имел ремонт, технику и т.д, топает в городскую администрацию и требует это для садика. Родители не обязаны это делать. Так же и в школе".

"Меня поражают такие детсады. Двое детей, не было никаких сборов на подарки. Даже фотоальбомы заказали от силы мам 5 из группы".

