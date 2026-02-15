'Это учитель должен ходить и каждому чай делать?' Украинцы устроили дискуссию из-за сладостей в классе, чтобы 'дети могли согреться и перекусить'

Украинцы устроили дискуссию из-за сладостей и чая в классе, чтобы "дети могли согреться и перекусить". Большинство родителей выступают против того, чтобы у детей был бесконтрольный доступ к печенью или булочкам. Некоторые также говорят о том, что это дополнительная нагрузка и ответственность на учителя.

Видео дня

Спор начался под постом пользовательницы Евгении Богуш в социальной сети Threads. Она опубликовала скрин с родительского чата, где предлагают купить в класс чайник и пополнять запасы перекусов.

"Хочу предложить купить в класс чай, стаканчики, печенье – чтобы они могли согреться и перекусить", – говорится в сообщении из чата. Также на скрине видно ответ автора поста – она категорически против "еды в свободном доступе".

В комментариях большинство пользователей поддерживают позицию автора, отметив, что кроме того, что это ложится на плечи учителя, ведь она должна будет каждому ребенку делать чай, не всем можно сладкое, и горячий чай ребенок может разлить на себя.

"А зачем это в классе? Это учитель должен ходить и каждому чай делать? И остужать до определенной температуры, чтобы не обожглись?", – спрашивают в комментариях.

"Мне тоже странно, и еще: кто за тот чай будет отвечать и делать его? А если кто-то выльет на себя? Я за то, чтобы каждый взял себе термос и перекус, если хочет", – говорят пользователи.

Но есть и те, кто поддерживает идею с чаем и печеньем, считая, что такая традиция оставит у ребенка теплые воспоминания о школе.

"Чай – классная идея, дети и так пьют компот или чик в саду, а к чаю родители уже могут давать что-то ребенку в суддочку или как принято. Это сформирует приятные воспоминания у детей, добавляет атмосферы уюта и спокойствия", – пишет одна из пользователей.

"Это вы против. А остальные 20 или сколько там, будут "за", – пишет другая.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что украинка показала тетрадь с почерком сына и спровоцировала дискуссию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!