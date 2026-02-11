'Занесите в аптеку – там работают профессионалы'. Украинка показала тетрадь с почерком сына и спровоцировала дискуссию

Мама украинского школьника показала тетрадь с почерком своего сына, где непонятно ничего из написанного. На одной из страниц также видно замечание от учительницы, которая написала, что ей сложно проверять задания.

Под сообщением, которое мама мальчика выложила в TikTok, она также отметила, что ее сын не может прочитать им написанного, однако в школе он учится очень хорошо. Украинцы присоединились к комментированию сообщения. В частности, кто-то пошутил, что тетрадь нужно отнести в аптеку, ведь там работают профессионалы, которые смогут понять, что в ней написано. Примечание набрало более 4500 лайков.

В то же время, некоторые указывали, что заниматься обучением детей должны не только учителя, но и родители. Значительное количество украинцев делилась, что у их детей подобный почерк, который сложно разобрать, однако они имеют успехи в других дисциплинах, а кто-то с такими прописями действительно пошел учиться на врача.

"Они живут свою лучшую жизнь, не задумываясь над не нужным. Как меня лупили за почерк в детстве Как вспомню! Поэтому я не трогаю, пишет – уже хорошо".

"У меня почти то же самое. Мозг работает быстрее чем руки у таких деток".

"Что предлагаете, чтобы учитель занимался только с этим учеником? Меня этому учили дома, списывала целые тетради. Это обязаны делать родители".

"Как хорошо что современные родители поддерживают детей, а я вспомнила как меня бабушка учила! Сколько тетрадей она порвала, сколько раз я по лицу получила той тетрадью а сколько раз по рукам линейкой меня били, трэш".

"Мой сын левша, в 5 лет читал, писал, считал, память феноменальная! А вот с каллиграфией не складывалось, он сам решил перейти на печатный текст, и пошло дело! Сейчас мой взрослый сын врач".

