'Это важная тема, а завтра – контрольная'. Украинцев возмутила учительница, которая не пустила ученицу 4-го класса в туалет

Учительница не разрешила девочке из 4-го класса выйти в туалет во время урока, поскольку объясняла важную тему. Кроме того, учительница обосновала свой запрет тем, что на следующий день будет контрольная работа.

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Об этом рассказала репетитор по английскому языку Диана в посте в Threads. Она выразила удивление по поводу того, почему учителя запрещают детям выходить в туалет.

"Ситуация с уроком в школе. Интересно ваше мнение. Девочку из 4-го класса не выпустили в туалет, потому что это была важная тема, а на следующий день — контрольная работа. Я одна не понимаю, как можно запрещать детям выходить в туалет?" – написала Диана.

Украинцев возмутила реакция учительницы. В частности, они отмечали, что после подобных случаев дети начинают ненавидеть предмет и учебу. Некоторые учителя делились, что разрешают выходить из класса во время урока даже тем школьникам, которые могут сорвать уроки, ведь если бы самих педагогов не выпускали, то они бы "выходили вместе с дверью".

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"В таком случае я говорю сыну: если тебе очень хочется в туалет, а тебя не выпускают, то ты просто встаешь и выходишь, а мама потом разберется".

"А потом дети начинают ненавидеть школу, учителей и этот предмет. Создается впечатление, что у некоторых взрослых лобная доля так и не сформировалась".

"Я, как учитель, не запрещаю выходить в туалет. Никогда! Но у нас есть определенные правила, чтобы во время урока не было хаоса и никто просто так не разгуливал по коридору. Это устраивает меня, детей и родителей".

"Когда ко мне приходят маленькие пятиклассники, мы договариваемся, что в туалет они ходят без проблем — просто встал и тихонько вышел. А потом перед каждым своим уроком я напоминаю: ребята, давайте решать свои проблемы на перемене. К седьмому классу они просто перестают ходить в туалет на моих уроках. Ну как это так, не пустить ребёнка в туалет? Если бы меня не пустили, я бы вместе с дверью вышла бы".

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