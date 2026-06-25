'Поднимись на пьедестал позора': украинцев шокировал туалет в государственном детском саду в Киевской области

Украинцев шокировал туалет в государственном детском саду в Киевской области, где детям приходится обходиться без помощи воспитателей. Кроме того, пользователей сети возмутило то, что в уборрочной нет перегородок, обеспечивающих приватность дошкольников.

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В посте в Threads отец мальчика Александр Ничипоренко пожаловался на условия адаптации ребенка. Он рассказал, что сам получил психологическую травму в школьные годы из-за подобных условий в учебном заведении. "Группа, в которую будет ходить наш сын, выглядит вот так... Если бы не с чем сравнивать, мы бы и не говорили ничего. Нас не пустили на адаптацию, он должен сам ходить в туалет, сам вытираться и, главное – сам помыться", — написал мужчина.

Кроме того, он отметил, что это общий туалет, куда должны ходить мальчики и девочки.

Украинцев возмутили условия в детском саду, и они отмечали, что подобные условия напоминают пребывание в тюрьме. Кроме того, многие делились, что после посещения таких туалетов получили травму, ведь "провалились ногой в дыру". В то же время некоторые пользователи сети отмечали, что туалет напоминает "пъедестал стыда", а дети вынуждены справлять нужду на глазах у других.

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"Это просто ужас! И это же надо было придумать — устроить эту идиотскую лестницу на пьедестал позора, а не поставить обычные унитазы детского размера! Почему дети должны это делать на глазах у других?! Как расслабиться?"

"Я думала, это фото из какой-то тюрьмы".

"У меня было то же самое в детском саду: я провалилась туда ногой, ногу вытащила без тапочка, тапочек вытаскивала руками, надела этот мокрый тапочек снова на ногу, он даже хлюпал, и я ходила так целый день, потому что боялась рассказать воспитателям".

"Должны быть маленькие унитазы и кабинки, разделенные перегородками, и не должно быть тех ступенек".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что детский сад в Винницкой области оказался в центре скандала, поскольку воспитатели устраивали разборки и выгоняли детей в коридор.

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