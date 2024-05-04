Это важнее, чем IQ. Три вещи, которые следует делать для развития эмоционального интеллекта ребенка

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Это важнее, чем IQ. Три вещи, которые следует делать для развития эмоционального интеллекта ребенка

Эмоциональная осведомленность и способность управлять чувствами определят, насколько успешными и счастливыми будут дети на протяжении всей жизни. Эти показатели важнее IQ школьников, уверяет семейный психотерапевт Эйприл Элдемайр.

Специалист отмечает, что помощь детям в тренировке их эмоций будет иметь положительный и долговременный эффект. Это позволит мальчикам и девочкам в будущем стать более уверенными, умными и всесторонне развитыми. Элдеймайр в интервью Yourtango рассказала о трех вещах, на которые следует обратить внимание родителям и о том, от чего необходимо отказаться в воспитании.

Распознавать негативные эмоции как возможность наладить связь

Это важнее, чем IQ. Три вещи, которые следует делать для развития эмоционального интеллекта ребенка

Эксперт советует использовать негативные эмоции ребенка как возможность подключиться, ведь малышам трудно контролировать свои переживания. Она уверяет, что взрослым необходимо оставаться участливыми, любящими и добрыми. Таким образом, мальчики и девочки смогут начать понимать и объединять свое повышенное эмоциональное состояние.

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Психотерапевт рекомендует попробовать проговорить эмоции детей. Например: "Звучит так, будто ты разочарован! Я вполне понимаю", или: "Ты кажешься таким злым сейчас. Это потому, что Сэнди забрала твою игрушку? Я вполне понимаю, почему ты сердишься".

Элдемайр уверяет, что малышей нельзя ругать за эмоциональность, ведь пренебрегая их чувствами взрослые посылают им сообщения, что они плохие. Такое восприятие может оставаться с ними на протяжении всей взрослой жизни.

Это важнее, чем IQ. Три вещи, которые следует делать для развития эмоционального интеллекта ребенка

Помогать ребенку отмечать свои эмоции

Специалист призывает взрослых помочь ребенку найти слова и значение того, что он чувствует. Таким образом малыш сможет распознавать и обозначать свои эмоции, а также регулировать себя, не испытывая угнетения. Психолог советует использовать фразы типа: "Я чувствую, что ты расстроен" или "Звучит так, будто тебе очень больно".

В то же время эксперт не рекомендует выражать осуждение или разочарование, а вместо этого стоит поставить себя на место малыша. Лучше задавать ему вопросы, пытаться понять, поддержать и показать, что они не сами в этой ситуации.

Это важнее, чем IQ. Три вещи, которые следует делать для развития эмоционального интеллекта ребенка

Устанавливать лимиты и разрешать проблемы

Взрослым следует помочь детям найти способы иного реагирования. Специалист уверяет, что школьники стремятся к автономии, поэтому необходимо научить их способности саморегулировать себя. В частности, показать им, чего делать нельзя при проявлении эмоций. Элдемайр советует использовать фразы типа: "Я понимаю, что ты расстроен, но бить – это неприемлемо. Как ты можешь выразить свои чувства, не ударив в следующий раз?".

Однако специалист отмечает, что нельзя недооценивать способность ребенка к обучению и развитию. По ее словам, мальчиков и девочек нужно уметь выслушать и вовремя протянуть им руку помощи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие шесть вещей делают дети, обладающие высоким эмоциональным интеллектом.

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