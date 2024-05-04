Это важнее, чем IQ. Три вещи, которые следует делать для развития эмоционального интеллекта ребенка

Эмоциональная осведомленность и способность управлять чувствами определят, насколько успешными и счастливыми будут дети на протяжении всей жизни. Эти показатели важнее IQ школьников, уверяет семейный психотерапевт Эйприл Элдемайр.

Специалист отмечает, что помощь детям в тренировке их эмоций будет иметь положительный и долговременный эффект. Это позволит мальчикам и девочкам в будущем стать более уверенными, умными и всесторонне развитыми. Элдеймайр в интервью Yourtango рассказала о трех вещах, на которые следует обратить внимание родителям и о том, от чего необходимо отказаться в воспитании.

Распознавать негативные эмоции как возможность наладить связь

Эксперт советует использовать негативные эмоции ребенка как возможность подключиться, ведь малышам трудно контролировать свои переживания. Она уверяет, что взрослым необходимо оставаться участливыми, любящими и добрыми. Таким образом, мальчики и девочки смогут начать понимать и объединять свое повышенное эмоциональное состояние.

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Психотерапевт рекомендует попробовать проговорить эмоции детей. Например: "Звучит так, будто ты разочарован! Я вполне понимаю", или: "Ты кажешься таким злым сейчас. Это потому, что Сэнди забрала твою игрушку? Я вполне понимаю, почему ты сердишься".

Элдемайр уверяет, что малышей нельзя ругать за эмоциональность, ведь пренебрегая их чувствами взрослые посылают им сообщения, что они плохие. Такое восприятие может оставаться с ними на протяжении всей взрослой жизни.

Помогать ребенку отмечать свои эмоции

Специалист призывает взрослых помочь ребенку найти слова и значение того, что он чувствует. Таким образом малыш сможет распознавать и обозначать свои эмоции, а также регулировать себя, не испытывая угнетения. Психолог советует использовать фразы типа: "Я чувствую, что ты расстроен" или "Звучит так, будто тебе очень больно".

В то же время эксперт не рекомендует выражать осуждение или разочарование, а вместо этого стоит поставить себя на место малыша. Лучше задавать ему вопросы, пытаться понять, поддержать и показать, что они не сами в этой ситуации.

Устанавливать лимиты и разрешать проблемы

Взрослым следует помочь детям найти способы иного реагирования. Специалист уверяет, что школьники стремятся к автономии, поэтому необходимо научить их способности саморегулировать себя. В частности, показать им, чего делать нельзя при проявлении эмоций. Элдемайр советует использовать фразы типа: "Я понимаю, что ты расстроен, но бить – это неприемлемо. Как ты можешь выразить свои чувства, не ударив в следующий раз?".

Однако специалист отмечает, что нельзя недооценивать способность ребенка к обучению и развитию. По ее словам, мальчиков и девочек нужно уметь выслушать и вовремя протянуть им руку помощи.

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