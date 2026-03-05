'Это влияет на успех больше, чем школа и программа'. Учительница с 30-летним опытом дала совет родителям будущих первоклассников

Качество отношений ученик–учитель в начальных классах – это один из самых сильных факторов, которые влияют на успех ребенка и в школе, и дальше в жизни. Больше чем сама школа, чем программа, чем учебники.

Именно поэтому, выбирая место обучения для будущего первоклассника, прежде всего надо выбирать учителя, а не заведение. Это мнение высказала консультантка по образованию и развитию ребенка и учительница с 30-летним опытом преподавания Наталья Сарвади.

"Хороший учитель в начальных классах не просто учит читать и писать. Это человек, который на годы вперед формирует у ребенка отношение к учебе, к себе и к миру. Это один из важнейших выборов в жизни вашего ребенка", – говорит она.

Преподавательница объясняет, что начальная школа – это ежедневное взаимодействие с одним и тем же учителем в течение 4– 6 часов. Если с этим учителем у ребенка сложились теплые и доверительные отношения, то он охотно идет в школу и любит учиться. Если же отношения не сложились, ребенок будет мучиться, терять интерес к учебе и получать худшие оценки. И этот негативный опыт может тянуться годами и повлиять на будущее ребенка.

