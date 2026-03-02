Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Прием детей в 1 класс в Киеве: когда подавать заявление и какие документы нужны

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
183
Прием детей в 1 класс в Киеве: когда подавать заявление и какие документы нужны

В Киеве с 1 апреля стартует прием документов в первые классы на 2026/2027 учебный год. Подать заявления можно до 1 июня включительно.

Видео дня

Сделать это можно лично в школе, дистанционно через информационно-коммуникационную систему Портал услуг, воспользоваться услугой "Запись ребенка в школу" или по электронной почте в адрес выбранного учебного заведения. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

Прием детей в 1 класс в Киеве: когда подавать заявление и какие документы нужны

По его словам, приоритетом для первоочередного зачисления остается проживание семьи на территории обслуживания соответствующей школы. Также в первую очередь зачисляют детей, чьи родные братья и/или сестры уже учатся в этом заведении, детей работников школы и выпускников ее дошкольного подразделения.

"Несмотря на вызовы войны и чрезвычайные ситуации, связанные с нехваткой тепла и света, мы обеспечиваем стабильную работу образовательной системы. Продолжаем цифровизацию для безопасности детей – в школах внедрена автоматизированная охрана, видеонаблюдение, обеспечен стабильный интернет в укрытиях. Параллельно оперативно восстанавливаем поврежденную инфраструктуру, чтобы создать безопасные условия для очного обучения", – отметил Мондриевский.

Сейчас в школах Киева учатся 264 тысячи учеников, среди которых 18,4 тысячи – первоклассники.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в начальной школе может появиться "свободный час".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!