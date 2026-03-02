Прием детей в 1 класс в Киеве: когда подавать заявление и какие документы нужны

В Киеве с 1 апреля стартует прием документов в первые классы на 2026/2027 учебный год. Подать заявления можно до 1 июня включительно.

Сделать это можно лично в школе, дистанционно через информационно-коммуникационную систему Портал услуг, воспользоваться услугой "Запись ребенка в школу" или по электронной почте в адрес выбранного учебного заведения. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

По его словам, приоритетом для первоочередного зачисления остается проживание семьи на территории обслуживания соответствующей школы. Также в первую очередь зачисляют детей, чьи родные братья и/или сестры уже учатся в этом заведении, детей работников школы и выпускников ее дошкольного подразделения.

"Несмотря на вызовы войны и чрезвычайные ситуации, связанные с нехваткой тепла и света, мы обеспечиваем стабильную работу образовательной системы. Продолжаем цифровизацию для безопасности детей – в школах внедрена автоматизированная охрана, видеонаблюдение, обеспечен стабильный интернет в укрытиях. Параллельно оперативно восстанавливаем поврежденную инфраструктуру, чтобы создать безопасные условия для очного обучения", – отметил Мондриевский.

Сейчас в школах Киева учатся 264 тысячи учеников, среди которых 18,4 тысячи – первоклассники.

