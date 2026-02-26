В начальной школе может появиться 'свободный час': что это значит и как на идею МОН реагируют учителя

В начальной школе может появиться "свободный час", введение которого поддержали почти 60% учителей. Дополнительный период заведение может использовать на предметы или курсы, которые требуют усиления для потребностей учеников. По мнению педагогов, для эффективного внедрения подхода необходимы четкие методические разъяснения.

Такие данные обнародовало Министерство образования и науки после проведения опроса по проекту Типовой образовательной программы. Еще 21% участников поддержали альтернативные варианты распределения часов между украинским языком, чтением и курсом "Я исследую мир". В то же время 19% выступили за право школ самостоятельно выбирать один из предложенных вариантов в зависимости от образовательного контекста.

В опросе принял участие 17 481 учитель начальной школы. Большинство педагогов работает по программам Новой украинской школы. Так, 65,6% используют программу авторского коллектива под руководством Александры Савченко, 30% – программу команды под руководством Романа Шияна.

Больше всего педагогов поддержали усиление базовых навыков учащихся. Около 60% учителей высказались за вариант распределения учебного времени с акцентом на украинский язык и чтение. В комментариях они аргументировали это необходимостью преодоления образовательных потерь и укрепления ключевых компетентностей школьников младших классов.

МОН отмечает, что результаты опроса не являются окончательным решением, а лишь станут основой для доработки типовой программы. Рабочая группа обобщит предложения педагогов и подготовит обновленный вариант учебного плана.

Итоговые решения должны обнародовать до 5 марта 2026 года.

