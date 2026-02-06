Сократят ли количество часов на украинский язык в начальной школе: разъяснение МОН спровоцировало новую дискуссию

Руководитель Офиса внедрения реформы Новой украинской школы при Министерстве образования и науки Игорь Хворостяный опроверг информацию о сокращении количества часов украинского языка в начальной школе с 7 до 6 в неделю. В частности, он отметил, что подобная информация является манипулятивной и объяснил, чем отличается действующая программа и проект Типовой образовательной программы для 1–4 классов.

Видео дня

Об этом чиновник написал в заметке в Facebook. Он подчеркнул, что сейчас для начальной школы есть две учебные программы. Одна из них разработана под руководством Романа Шияна, другая – Александры Савченко.

Чиновник отмечает, что в программе под редакцией Шияна, украинский язык и чтение преподавались по 5 "чистых" часов в неделю и два часа в рамках интервального курса Я исследую мир. В новом проекте программы предусмотрено по 6 часов в неделю.

В то же время, по программе Савченко, где было 7 "чистых" часов, в новом документе заложено 6 базовых часов, но предусмотрен дополнительный ресурс учебной нагрузки, который школы могут перераспределять. Хворостяный говорит, что это позволяет сохранить объем – фактически 6+1 час.

"Количество часов на изучение украинского не уменьшено, а увеличено по сравнению с программой, которая действовала до этого (Р. Шиян), а по сравнению с действующей до этого программой г. Савченко – она осталась неизменной. Манипулятивные сообщения этого "не замечают". Как и "не замечают" +1 час на изучение математики по сравнению с предыдущей типовой программой (под ред. Р. Шияна)", – написал Хворостяный.

По его словам, распределение часов в типовых образовательных программах – всегда сенситивный вопрос. Поэтому для их создания МОН инициирует рабочие группы с учеными, учителями-практиками и тому подобное. Эти группы нарабатывают соответствующие предложения, которые потом становятся предметом общественного обсуждения, на этапе которого легко попасть в ловушку разнородных манипуляций.

В то же время под заметкой чиновника украинцы отмечали, что количества часов на изучение украинского языка должно быть больше в начальной школе, ведь это один из основных предметов.

"Не надо выдумывать. 6 часов это 6. И этого недостаточно для одного из основных предметов!"

"Не 6 часов, а 10 должно быть в начальных классах! Но кто теперь думает о детях?"

Напомним, украинский методист Инна Большакова привлекла внимание к изменениям в Стандарте начального образования. Согласно ему, уменьшается количество времени на изучение украинского языка до шести в 1–4 классах. По ее словам, это самый низкий показатель за время независимости, тогда как на предмет Я исследую мир школьники имеют 5 часов. Педагог отмечает, что это преступление во время полномасштабной войны в Украине, ведь вместо того, чтобы предоставить еще один час, их количество сознательно уменьшается.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинский методист обратилась к правительству из-за Государственного стандарта начального образования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!