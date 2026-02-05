'Мы точно учим детей во время войны? Не врите себе и людям'. Украинский методист обратилась к правительству из-за Государственного стандарта начального образования

В Украине, несмотря на то, что дети физически и ментально истощены из-за обучения во время ковида и полномасштабной войны, до сих пор не изменен Государственный стандарт начального образования. Происходило лишь точечное обновление, что свидетельствует о кризисе адекватности системы и образовательной катастрофе.

На этом отмечает украинский методист Инна Большакова в заметке в Facebook, обращаясь к правительству. Так, если признать, что стандарт 2018 года, который был точечно обновлен, совсем не работает в условиях войны – это признать частичный провал реформы Новой украинской школы. Она была запущена от международных обязательств и финансирования, поэтому правительство не может сказать донорам и обществу, что украинские дети не вытягивают объем и нужно радикально сокращать программу. Вместо этого чиновники отчитываются о "непоколебимости реформ", даже если они существуют только на бумаге, а школьники в укрытиях не могут их усвоить.

По словам педагога, существует страх, что если упростить программу, украинское образование перестанет быть конкурентоспособным. Дети получают хронический стресс и отвращение к учебе из-за завышенных требований, а иллюзия качества образования сохраняется ценой здоровья учеников, ведь "снижать планку" нельзя, чтобы наши школьники в Европе выглядели достойно.

Стандарт рассчитан на "мозг в покое", тогда как дети находятся в состоянии хронического стресса из-за сирен, взрывов, отсутствия сна, от чего префронтальная кора мозга, отвечающая за обучение, выключается. Поэтому 45 минут урока в 2026 году когнитивно равны 6 часам в 2018-м.

"Правительство рассматривает обучение как загрузку файлов в компьютер: мол, неважно, где сидит ребенок — в подвале или за партой, файл (знания) должен быть загружен. Наука говорит, что в состоянии хронического стресса (сирены, взрывы, отсутствие сна) префронтальная кора мозга, которая отвечает за обучение, выключается. Стандарт рассчитан на "мозг в покое". Правительство игнорирует тот факт, что 45 минут урока в 2026 году когнитивно равны 6 часам работы в 2018-м", – пишет Большакова.

К тому же, государство переложило "адаптацию" на учителя, который должен придумать, как за 15 минут между тревогами изложить то, "на что нужно пять часов и еще 10 на закрепление". Поэтому педагоги становятся "прислужниками", ведь должны думать, как научить читать детей, особенно если занятия проводятся в онлайн-формате.

Циничным остается отношение к участникам образовательного процесса, ведь происходит контроль уставших детей экзаменами по стандартам мирного времени. Так, видя плохие результаты и образовательные потери ничего не делается для того, чтобы уменьшить давление. Система образования больше напоминает "обслуживание Стандарта", чем обучение, потому что истощенные школьники получают фрагментарные знания, а выгоревшие учителя пытаются "впихнуть невпихуемое".

"Мы точно учим детей во время войны? Сейчас система больше похожа на "обслуживание Стандарта", чем на обучение ребенка. Мы тешим собственные реформаторские амбиции, потому что на бумаге у нас "европейское образование", а по факту Что? А по факту – истощенные дети, которые учатся фрагментарно, и выгоревшие учителя, которые пытаются "впихнуть невпихуемое". Не врите себе и людям, признайте, что нужна "образовательная детоксикация", – отмечает Большакова.

Она подчеркивает, что необходимо произвести сокращение программ на 30-40%, оставив только базу, упростить систему оценивания и поставить в приоритет заботу о психоэмоциональном состоянии детей над академическими успехами. По словам педагога, учителям и школьникам нужно дать время для усвоения базовых знаний и выработки необходимых навыков в сложных условиях. Так, необходимо бороться с образовательными потерями, а не умножать новые.

"Самая большая афера в образовании – убеждать общество, что этот Государственный стандарт можно реализовать и в мирное время, а во время войны даже теоретично нет", – добавила Большакова.

Напомним, Правительство утвердило обновленный Государственный стандарт начального образования. По нему будут учиться первоклассники с 1 сентября 2028 года. В документе определено, чего должны достичь ученики в 1–2 и 3–4 классах, а также добавлены ориентиры для оценки. Таким образом учителя будут видеть прогресс детей и планировать обучение последовательно. Стандарт усиливает внимание к безопасной образовательной среде и учитывает психоэмоциональные вызовы, с которыми сегодня сталкиваются младшие школьники. Кроме того, он согласован с базовым средним образованием, поэтому переход в 5 класс становится более плавным.

