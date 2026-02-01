Это ловушка, которая вредит мозгу ребенка. Украинский методист объяснила, почему не стоит превращать каждый урок в игру

Это ловушка, которая вредит мозгу ребенка. Украинский методист объяснила, почему не стоит превращать каждый урок в игру

Чрезмерная геймификация уроков в украинских школах приводит к развлекательной усталости у детей. Она возникает из-за излишнего количества интенсивных стимулов во время обучения. Из-за этого появляются риски постоянных эмоциональных "качелей", когда смешиваются акценты, происходит фокусировка на декорациях, а учебный материал становится второстепенным.

Такое мнение высказала украинский методист Инна Большакова в заметке в Facebook. По ее словам, в приключениях школьники обращают внимание на внешние атрибуты, такие как цвет, скорость или яркость. Таким образом, мозг детей начинает работать в режиме "игры", когда когнитивный ресурс тратится на разгадывание квеста, а не на обучение. Поэтому, по словам специалиста, когда "игра" заканчивается, ученики помнят, что они выиграли, однако не могут вспомнить, что учили.

"Чрезмерная геймификация, где каждый урок – это "полет в космос", "путешествие по пустыне", "спуск в глубины океана" создает ловушку, которую нейропсихологи называют "развлекательной усталостью". Развлекательная усталость (или "когнитивное пресыщение развлечениями") – это состояние психологического и сенсорного истощения, которое возникает из-за чрезмерного количества интенсивных эмоциональных стимулов во время обучения", – отмечает Большакова.

Она также добавляет и другие причины. Среди которых – истощение дофаминовой системы, ведь обучение на постоянно повышенной эмоциональности требует большого количества дофамина. Так, ребенок привыкает к постоянному "стимулу" и если учитель на следующем уроке не "полетит в космос", то мозг школьника будет воспринимать это как скучный шум и больше не может концентрироваться без внешней стимуляции.

Кроме того, чрезмерные эмоции активируют амигдалу (участок мозга, который отвечает за выражение эмоций), что приводит к блокированию долговременной памяти. Это может "выключать" префронтальную кору, ответственную за логическое мышление и долговременное запоминание. Когда ребенок получает знания в состоянии возбуждения, то они часто остаются "контекстными" и он может вспомнить их только если снова "полетит в космос".

"Это как помню, что это написано на странице с крокодильчиком, но не помню, о чем", – объясняет Большакова.

Также геймификация создает иллюзию, что обучение – это всегда легко, поэтому когда школьник будет выполнять упражнение, где нужно что-то повторить 10 раз – он сдается. Поэтому у детей нет навыков саморегуляции, ведь их всегда "развлекали".

Педагог отмечает, что обучение должно быть спокойным ежедневным процессом, где ученики получают радость от открытий и деятельности, а дофамин от: "Я смог", "Я прочитал", "Я решил".

"Геймификация – это "специя", а не основное блюдо. Если есть только специи, желудок (и мозг) быстро откажет. Но и без специй – геймификации – обучение было бы слишком скучным. Все дело в дозировке", – резюмировала Большакова.

