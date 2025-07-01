''Украинцы оставили в дураках Блума''. Учительница высмеяла креатив в украинской школе: обучение превратилось в шоу

Украинка Надежда Майбогина, которая сейчас работает учительницей в Великобритании, рассказала о парадоксе, возникшем в украинском образовании. В частности, формула педагога Бенджамина Блума, которая предусматривает "запомнить – понять – применить –проанализировать – оценить – создать", была оптимизирована. Так, украинцы пропустили несколько "необязательных" ступенек и сразу поднялись к вершине – творчества.

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Об этом Майбогина написала в заметке в Facebook. Она отмечает, что украинские школы уверенно отдают предпочтение внешнему впечатлению, а главной целью, все чаще, становится "вау-эффект", а не интеллектуальный прорыв. Так, учителя доказывают причину своего существования, применяя "интеграцию, содержание, технологии", потому что в противном случае о них будут говорить, что они "советские".

"Как форма закрепления знаний в младшей школе – подобное творчество имеет право на существование, и в британских школах его тоже хватает. Но проблема в том, что в украинском образовании оно приобрело системный характер. Мы перестали воспринимать креативность как результат глубокого осмысления – мы с самого начала подменяем мышление визуализацией, анализ – аппликацией, понимание – инсценировкой", – написала педагог.

"Родители ждут шоу. Школа – репортаж. Ирония в том, что мы не просто обошли Блума – мы его победили, объявив, что высокий уровень мышления можно не получить, а задекларировать и выставить в фейсбуке. И пока зрители верит в спектакль – шоу будет продолжаться", – добавила она.

По ее словам, в стремлении продемонстрировать инновации, ученики не проходят ключевых этапов: изучил-понял-применил-проанализировал-оценил-создал. Вместо этого они сразу переходят к творчеству – рисованию, моделированию и другой деятельности. А если к такому процессу привлекать всю школу, то уже это выглядит как "проект" и "инновации в образовании". Таким образом, украинцы пропускают несколько "необязательных" ступенек, чтобы не копировать чужое, а создать свое.

"Например: запомнили, поняли, а дальше логические связи нарисовали и раскрасили на ватмане. Или смоделировали форму из пластиковых бутылок и фольги, идею подсказал ИИ, сфотографировали – и положили в копилку "STEM", так как применили междисциплинарный подход. Причины и последствия успевали в стихотворной форме, повторив хором (что, собственно, помогло запомнить и тем, кто к этому моменту еще не добрался до первой ступеньки познания) – следовательно, была и командная работа, и "офт скилз", потому что "слышали друг друга". А если к такому "творчеству" привлекли всю школу – уже и "проект", "инновации в образовании", начало новой науки – акмеологии – с неотъемлемыми академиями и академиками", – отметила Майбогина.

Она подчеркивает, что Блум давно пришел к выводу, что научить создавать что-то новое возможно только тогда, когда ученик научился выносить собственное обоснованное суждение. А этого можно достичь в случае, когда школьник может критически анализировать и видеть все "за" и "против".

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