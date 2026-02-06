'Это преступление во время войны'. Решение правительства уменьшить часы на изучение украинского языка в начальной школе возмутило украинцев

В начальной школе уменьшилось количество времени на изучение украинского языка до шести, согласно Стандарту начального образования. За время независимости страны это самый низкий показатель, тогда как на предмет Я исследую мир школьники имеют 5 часов.

На этом отметила украинский методист Инна Большакова в заметке в Facebook. По ее словам, это преступление во время полномасштабной войны в Украине, ведь вместо того, чтобы предоставить еще один час, их количество сознательно уменьшается.

"Почему во время войны правительство уменьшает количество часов на украинский язык в начальной школе? Здесь закладывается фундамент. Было 7 часов – стало 6 часов. Это преступление во время войны. Никогда за время независимости не было такого малого количества часов на украинский язык. Почему все время нужно бороться за нормальное? За украинский язык? Вместо того, чтобы поддержать детей и предоставить еще один час (все учителя-практики меня поддержат) вы сознательно уменьшаете их", – написала Большакова.

Она обратилась к соавтору проекта Государственного стандарта начального образования Роману Шияну и привела иностранный опыт.

"Что вы делаете Роман Шиян? Это ваша ответственность. Вы руководитель", – добавляет она и отмечает, что Финляндия выделила три дополнительных часа для изучения языка и математики. Швеция – дополнительные часы на чтение и письмо. Ведь европейские страны работают над тем, что делать с чтением в начальной школе в условиях цифровизации.

Пользователи соцсети согласились с мнением педагога. Они отмечали, что уроки украинского языка и чтения должны проводиться отдельно друг от друга и каждый день. В частности, из-за того, что дети пропускают большинство материала, тогда как начальная школа – это основа дальнейшего обучения.

"Оптимальный вариант: 8 часов (4 часа на чтение, 4 часа – на украинский язык)".

"Украинский язык и чтение в начальных классах должны быть отдельными уроками".

"Урок украинского языка, чтения и математики должен быть каждый день. Дети пропускают 50% материала. Господин министр, дайте возможность учить детей качественно – начальная школа это основа дальнейшего обучения ребенка в школе".

"Обязательно увеличить часы на изучение родного языка, чтение как отдельный урок!"

"Я не поверила своим глазам, когда увидела 6 часов в неделю. Что должны были бы добавить хоть час, то сократили и то, что было. А как же развитие речи, работа с детской книгой? Согласен с Вами, госпожа Инна, это действительно преступление. Спасибо за неравнодушие к проблемам в образовании!"

Напомним, правительство утвердило обновленный Государственный стандарт начального образования. По нему будут учиться первоклассники с 1 сентября 2028 года. В документе определено, чего должны достичь ученики в 1–2 и 3–4 классах, а также добавлены ориентиры для оценки. Следовательно, учителя будут видеть прогресс детей и планировать обучение последовательно. Стандарт усиливает внимание к безопасной образовательной среде и учитывает психоэмоциональные вызовы, с которыми сегодня сталкиваются младшие школьники. Кроме того, он согласован с базовым средним образованием, поэтому переход в 5 класс становится более плавным.

