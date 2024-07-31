Это вопиющее нарушение: образовательный омбудсмен объяснил, в каком случае можно начать обучение в школах Украины раньше

Начать обучение в украинских школах раньше для компенсации образовательных потерь можно путем организации летних лагерей или курсов по восстановлению знаний. Однако делать это не в рамках предусмотренных законом, станет вопиющим его нарушением.

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На этом заметил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в интервью СМИ. По его словам, участники образовательного процесса не успеют подготовиться к изменению графика учебного года.

"Никто не против, чтобы дети пошли учиться раньше, чтобы компенсировать образовательные потери. Но это можно подать под любым организационным оформлением: летний лагерь, курсы по восстановлению потерь и т.д. Предложить можно что угодно, лишь бы это было релевантно ситуации. Тогда , по крайней мере, во Львове, все выглядело так, что дети обязаны пойти в школу раньше, чем это предусмотрено законом. Это кричащее нарушение", – сказал Горбачев.

Он добавил, что таким образом будет создаваться дискриминация для детей. Ведь не все смогут пойти в школу в определенную дату, ведь школьников физически не будет в городе. Именно поэтому, отмечает чиновник, важно заблаговременно общаться с участниками образовательного процесса.

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