В Житомире школьники будут учиться по субботам: что известно

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
153
В Житомире школьники будут учиться по субботам: что известно

В первом семестре школьники Житомира будут учиться по субботам. Дополнительные уроки будут проводить для того, чтобы продлить каникулы в случае длительного отключения электроэнергии и избежать онлайна.

Видео дня

Об этом "Суспільному" рассказал председатель Житомирского городского совета Сергей Сухомлин. Он отметил, что после зимы субботняя учеба будет отменена.

В Житомире школьники будут учиться по субботам: что известно

"Нам нужно за эти несколько месяцев создать запас, чтобы не переходить на дистанционное обучение. Невозможно обучать детей онлайн, поскольку качество обучения страдает. Мы планируем, чтобы дети ходили в школу и в субботу. Таким образом, мы накопим дополнительные дни и будем следить за ситуацией зимой", – сказал Сухомлин.

"Если возникнет критическая ситуация и будут продолжаться масштабные обесточивания, мы сможем продлить каникулы на месяц или полторы или две недели, например. А весной, когда мы увидим, как прошла зима, уже не будет необходимости учиться в субботу", – добавил он.

В Житомире школьники будут учиться по субботам: что известно

По словам чиновника, сейчас продолжаются консультации со школами, поэтому впоследствии будет обнародовано официальное решение.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какая проблема начала учебного года в августе, по мнению образовательного омбудсмена.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаЖитомирОбразование в УкраинеШкола