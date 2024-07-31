В Житомире школьники будут учиться по субботам: что известно

В первом семестре школьники Житомира будут учиться по субботам. Дополнительные уроки будут проводить для того, чтобы продлить каникулы в случае длительного отключения электроэнергии и избежать онлайна.

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Об этом "Суспільному" рассказал председатель Житомирского городского совета Сергей Сухомлин. Он отметил, что после зимы субботняя учеба будет отменена.

"Нам нужно за эти несколько месяцев создать запас, чтобы не переходить на дистанционное обучение. Невозможно обучать детей онлайн, поскольку качество обучения страдает. Мы планируем, чтобы дети ходили в школу и в субботу. Таким образом, мы накопим дополнительные дни и будем следить за ситуацией зимой", – сказал Сухомлин.

"Если возникнет критическая ситуация и будут продолжаться масштабные обесточивания, мы сможем продлить каникулы на месяц или полторы или две недели, например. А весной, когда мы увидим, как прошла зима, уже не будет необходимости учиться в субботу", – добавил он.

По словам чиновника, сейчас продолжаются консультации со школами, поэтому впоследствии будет обнародовано официальное решение.

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