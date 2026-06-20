«Это выпускной или коллективная свадьба?» Роскошные платья школьниц в Закарпатье озадачили пользователей сети: видео

Украинцев поразили роскошные платья школьниц на выпускном в Вильховецком лицее в Закарпатье. Девушки вместе с юношами выходили из школы через фотозону с белыми цветами и по белой дорожке.

Видео дня

Видео было опубликовано на странице учебного заведения в Facebook и набрало более миллиона просмотров. В комментариях украинцы отмечали, что выпускной напоминает коллективную свадьбу. Кроме того, многие пользователи сети указывали, что платья девушек слишком роскошны для такого торжества.

Также украинцы отмечали, что на торжестве у некоторых школьников был дресс-код, однако на видео платья девушек напоминают свадебные, а у каждой из них — букет невесты. А некоторые писали, что выпускной похож на венчание, а сами школьницы выглядят намного старше своего возраста.

Главные истории дня

"Нарядились как невесты, зачем такие наряды на выпускной?!"

"У дочери тоже был дресс-код на выпускной: либо белый, либо розовый. В основном все были в оттенках пудровых и розовых. Идея хорошая. Но здесь просто свадебные платья, и у каждой букет невесты. Немного перестарались, как по-моему".

"Как девушкам не терпится выйти замуж, что даже выпускной превратили в парад свадеб".

"Сначала подумала, что это венчание. Удачи всем выпускникам, пусть судьба будет к ним благосклонна, но, на мой взгляд, нужно всё это делать немного скромнее".

"И я того же мнения… Это уже перебор! Девушки похожи на 25–30-летних, да ещё и причёски".

"Во что вы превратили выпускной?! Просто ужас. За границей даже свадеб таких не устраивают".

"Я думала, это свадьба. Они уже совсем сошли с ума со своим желанием всех переплюнуть".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинская выпускница стала звездой сети после уличного опроса.

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