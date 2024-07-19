'Это выживание'. Украинские преподаватели забили тревогу из-за условий чтения лекций без света

В одной из социальных сетей возникла дискуссия по поводу проведения лекций при отсутствии электроэнергии. В частности, один из преподавателей Игорь Жиляев поделился, что в последнее время свет в рабочее время включают на 2-3 часа, только тогда работает интернет и мобильная связь.

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Однако педагог заметил, что у студентов действуют свои графики отключения, из-за чего возникают сложности с чтением лекций. Сотрудник образования в сообщении в Facebook подчеркнул, что у каждого преподавателя свой опыт выживания в этой ситуации, который формируется в зависимости от обстоятельств.

"Ожидал, что есть рекомендации МОН и академической педагогической науки, но дудки. Соответствующих кейсов нет. Обратился к коллегам и понял, что их опыт – это опыт индивидуального выживания, который формируется согласно конкретным обстоятельствам, или неприемлем лично для меня – вроде" записывай видео лекции". А к началу нового учебного года времени почти нет", – написал Жиляев.

Другие педагоги присоединились к обсуждению и рассказали о вызовах, с которыми сталкиваются при преподавании. В частности они утверждали, что онлайн-лекции должны быть, ведь не всегда удается качественно проводить очное обучение.

"У меня был когда-то такой опыт, когда в одной аудитории проводились две разные пары двумя преподавателями в двух разных группах. И в укрытии также были попытки работать. Так что если бы это были группы по 2-3 человека, то можно было бы сесть в разных концах класса и тихонько общаться. Но если в группе хотя бы 7-10 человек – это уже очень сложно. Исходя из этого опыта, позволю утверждать, что лучше уж онлайн, лишь бы были свет и связь".

Также работники образования говорили о том, что пытаются работать с кафе, но приходится тратить собственные деньги на заказ.

"Лучше кафе, которые на одной линии с больницей или с хозяйством "Водоканала". Кофе и чай в кафе дороговаты, как для преподавателей. Но если объяснить и попроситься, то позволят и так".

"А чего преподаватель об этом должен думать?"

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