В Украине за 6 лет уменьшилось количество учителей: где самый большой кадровый кризис

В Украине уменьшилось количество учителей на 16,6% за последние 6 лет. Наибольший кадровый кризис среди педагогов наблюдается в селах, где в период с 2018 по 2023 год работников образования стало на 22,8% меньше.

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Такие данные предоставили во время презентации мероприятия "Учителя будущего 2024", передает Еducation.ua. Кроме того, стало известно, что учителей до 30 лет также уменьшается в стране. В частности, в 2018 году их было 14% от общего количества, а в 2023 году этот показатель стал 10%.

Больше всего в школьном образовании не хватает педагогов естественной и математической дисциплин. Также дефицит наблюдается среди учителей истории и гражданского образования. В то же время, в начальных классах нехватка работников образования меньше старой нормы, когда учеников 30. Но больше по новой норме, когда в классе должно быть не более 24 детей.

В университетах на педагогических специальностях обучается около 94 тысяч студентов. 56% соискателей образования готовы связать свое профессиональное будущее с преподаванием.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что украинские учителя оригинально объяснили, почему не приняли меры по компенсации образовательных потерь.

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