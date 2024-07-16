Никто не требовал, нет времени. Украинские учителя оригинально объяснили, почему не приняли меры для компенсации образовательных потерь

9% украинских учителей, которые не принимали меры по компенсации образовательных потерь, указали, что для этого нет обязательного требования или им не хватало времени и возможностей. Кроме того, некоторые из опрошенных педагогов объясняли, что ученики отвлекаются на таких занятиях или имеют другой часовой пояс.

Об этом стало известно из результатов исследования "Образование во время войны", обнародованного Государственной службой качества образования. Некоторые учителя рассказывали, что не имеют возможности работать дополнительно и пытаются увеличивать темп уроков, чтобы успеть проработать необходимый материал.

"Нехватка времени, возможность чаще посещать учениками индивидуальные занятия из-за удаленности места жительства от школы".

"Нет достаточно времени, чтобы останавливаться на той или иной теме, рассматриваем их поверхностно".

В то же время 91% педагогов заверили, что преодолевают учебные потери, вызванные воздушными тревогами, отключением электроэнергии и тому подобное.

Чаще учителя предоставляют школьникам задания и учебные материалы (презентация, видео, аналогичные учебные занятия онлайн) для самостоятельной обработки.

Кроме того, групповые и индивидуальные консультации проводятся в 59% школах городов и 38% сел. Уплотняют учебный материал в трети школ городов и практически в каждой пятой сельской школе.

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