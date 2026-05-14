Это запрещено всем воспитателям: украинка рассказала неожиданные факты о детсадах в Швейцарии

Украинка по имени Валерия, которая уже более года работает воспитательницей в детском саду в Швейцарии, поделилась запретами, которые действуют в таких заведениях. И направлены они на безопасность и равное отношение ко всем малышам.

Своим опытом женщина поделилась в соцсети Instagram, попутно показав, как выглядят помещения швейцарского сада. По словам Валерии, она недавно подписывала рабочие обязательства и протоколы действий, в том числе правила поведения воспитателей.

В частности, Валерия рассказала о нескольких довольно строгих запретах. "При смене подгузников любого ребенка запрещено закрывать дверь. И очень сильно настаивают на том, чтобы если другие дети хотят посмотреть, то их можно приобщать к этому процессу", – сказала она.

Отдельно воспитательница отметила правила физического и эмоционального взаимодействия с детьми. "Нельзя обниматься с детьми, нельзя их целовать", – поделилась Валерия.

Также в швейцарских садах существуют ограничения по частному общению с родителями воспитанников. "Нельзя добавлять их родителей в друзья в соцсетях и так же становиться близкими друзьями с ними или с их семьями", – именно так сформулировано это требование.

Кроме того воспитатели ни в коем случае не могут сильно к чему-то принуждать детей или нарушать их границы. "Ну, и не говоря о том, что запрещены любые виды насилия над детьми", – подытожила она.

Правда в комментариях еще одна украинка, которая работает в швейцарской системе образования, добавила, что запрет на объятия с детьми на самом деле не такой строгий. Например, воспитателю или учителю разрешено обнимать ребенка, который нервничает, растерялся или плачет.

В целом комментаторы восприняли такие правила одобрительно. Они отметили, что эти меры направлены на безопасность детей и на одинаковое ко всем отношение.

