'Как он работает на такую маленькую зарплату? Я бы тех 15 детей не выдержал!' История 33-летнего воспитателя из Львова, который сломал стереотипы о 'женской' профессии

33-летний воспитатель из Львова Олег Гибляк 12 лет работает в детском саду. Именно любовь к детям и желание учить их новому и познавать мир через игру привело его в эту профессию. Педагог учился на факультете физической культуры и спорта, однако впоследствии получил предложение работать в дошкольном учебном заведении.

В интервью Суспільному он поделился, что работать преподавателем физкультуры ему не очень понравилось, а вот воспитателем – пришлось по душе. В восторге от воспитателя администрация, родители и дети.

"Я один день попробовал, два дня, ну и получалось. Я понял, что физкультурником я не очень хочу, а воспитателем мне по душе. Больше общения с детьми, что-то им рассказать, дать", – рассказывает Гибляк.

Директор детского сада Оксана Юсько отмечает, что воспитателем довольны все, ведь он пытается заинтересовать детей и одновременно работает с коллегами.

"Современный, он прислушивается, он ищет что-то такое в детях, которое бы их очень заинтересовывало. Он идет в ногу с детьми, он слышит меня как руководителя, он пытается работать также с коллегами параллельно. Это мне полностью подходит, что есть такая гармония: дети, родители, коллеги", – делится Юсько.

По ее словам, родители часто удивляются, что воспитатель – мужчина, сомневаются, справится ли он с их детьми, но потом сомнения развеиваются. Один из пап рассказывает, что не смог бы выдержать такое количество детей одновременно, зато удивляется, как это может сделать господин Олег.

По словам руководителя городского департамента образования и культуры Андрея Закалюка, во Львове есть более 140 детсадов. Обычно с дошкольниками занимаются женщины, однако в городе есть семь мужчин, которые работают в дошкольных учреждениях. Среди них: директор, два музруководителя, три инструктора по физкультуре, но воспитатель – только один.

"Я был сам очень удивлен, что у нас мужчина работает воспитателем, но я увидел его взаимодействие с детьми, насколько они счастливы, отзывы родителей. И это определенно очень круто. Мы очень рады, что в нашем саду работает такой воспитатель", – сказал Закалюк.

Зарплата воспитателя небольшая и колеблется от 12 до 16 тысяч гривен, отсрочки от службы в ВСУ нет. Но Гибляк отмечает, что именно любовь к детям и желание учить их познавать мир стимулирует к работе.

Сеть поразила история воспитателя, однако они удивлялись, почему мужчина работает за такую малую зарплату, ведь выдержать условия за такие малые деньги сложно. Многие украинцы указывали, что мужчине нужно поднять выплаты.

"Какая замечательная история, мне бы очень хотелось, чтобы больше мужчин работали на таких должностях. Олегу Петровичу большой респект".

"Как он работает на такую маленькую зарплату... Удивляюсь. Молодец, ему быть директором".

"Ого, и никаких бонусов, так его такая зарплата стимулирует работать только из любви к профессии?"

"Можно попросить за Олега повышение, он действительно заслуживает. Неужели не видно как он старается. Позаботьтесь о его будущем и семье. Ему тоже нужно кормить семью".

