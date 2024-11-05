'Некоторые родители боятся доверять мне детей'. 25-летний воспитатель из Киевской области признался, почему пошел работать в детсад

Молодой воспитатель и финалист премии Global Teacher Prize Ukraine Ростислав Перехожук работает в детском саду по призванию. Он уверяет, что большинство педагогических работников делают это по той же причине, ведь на уровне государства дошкольное обучение не ценится.

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Об этом педагог рассказал в интервью Зеркалу Недели. Прохожук поделился, что некоторые родители боятся доверять своих детей мужчинам, ведь их почти нет в дошкольном периоде. Поэтому, таким образом, молодой педагог ломает стереотипы.

"Дошконое обучение на уровне государства не ценится. Большинство воспитателей работают по призванию. Кто пойдет в такую профессию за такие малые средства?", – делится воспитатель.

"Работа в детсаду не является для меня обузой. Я от этого кайфую. Я ломаю стереотипы, ведь мужчин в дошколе почти нет. И некоторые родители, кстати, говорят: "Не отдам своего ребенка в группу, где будет воспитатель-мужчина" , – добавляет он.

Перехожук делится, что в скандинавских странах наоборот распространен опыт, когда в дошкольный период и начальной школе работают мужчины. Но там у них соответствующая заработная плата. В Украине же молодежи среди воспитателей мало. Однако, по словам педагога, дети нуждаются именно в молодых и интересных людях, которые будут с ними на одной волне.

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