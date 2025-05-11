'Это же элементарно!' 5 популярных случаев, когда учителя самоутверждаются за счет учеников

Учительница начальных классов из города Черкассы Палаш Диана Сергеевна назвала негативные примеры самоутверждения учителей за счет учеников. По ее мнению, так общаться с детьми не стоит, потому что это снизит детскую мотивацию и сформирует у них страх перед учебой.

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Педагог записала видео на своей странице в социальной сети TikTok, где озвучила 5 таких популярных случаев. Среди них и унижение перед другими – когда учитель говорит, что "это же элементарно, как можно не понимать?", и манипуляция оценками – когда оцениваются не знания, а степень того, насколько ученик нравится или нет.

Унижение учеников за их ошибки

Для примера она назвала ситуацию, когда учитель саркастически комментирует ошибки ученика, вместо того, чтобы помочь решить проблему.

Публичное сравнение

Это происходит тогда, когда учитель намеренно противопоставляет учеников, выставляя одного из них в негативном свете.

Злоупотребление властью

Это когда учитель демонстративно показывает свое превосходство над учениками. Некоторые учителя, по словам Палаш, даже заставляют выполнять неадекватные требования.

Манипуляции оценками

Например, когда учитель наказывает ученика оценками за то, что он ему просто не нравится. Или же наоборот – поощряет хорошей оценкой исключительно из-за того, что другой ученик ему нравится.

Демонстрация собственной безупречности

Это когда учитель показывает, что знает абсолютно все, и ученики не понимают ничего и точно не имеют права исправлять педагога.

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