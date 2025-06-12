''Это же не просто подвалы, где можно пересидеть на скамейке''. Стало известно, почему НМТ не проводят в укрытиях

Национальный мультипредметный тест не проводят в укрытиях, ведь там нужно создать условия, где поступающие смогут находиться более 4 часов и работать интеллектуально. Об этом рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

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В интервью LB.ua чиновница указала, что, учитывая объем потребностей и ресурсов, которые для этого необходимы, не везде удалось это сделать. Кроме того, речь идет не просто подвалы, где ученики смогут пересидеть на скамейках, а создание условий, где дети смогут работать интеллектуально.

"В некоторых населенных пунктах местные органы самоуправления, областные военные администрации создали условия для проведения тестирований полностью в укрытии. Но, учитывая объем потребностей, ресурсов, которые для этого необходимы, еще не везде удалось это сделать. Речь идет не просто о подвалах, в которых можно пересидеть на скамейке. Нужно создать условия, в которых поступающие смогут не только находиться 4,5 часа, но и напряженно работать интеллектуально", – сказала Вакуленко.

Она отметила, что для этого нужны определенные условия, такие как компьютеры, скоростной интернет, электросеть и аудитория минимум на 15 участников. Кроме того, помещение должно быть с вытяжками и уборными.

"Приведу пример. Киев, в котором часто звучат тревоги. Вместе с тем город принимает наибольшее количество участников по сравнению с другими городами страны - здесь проходит почти пятая часть всех оцениваний по Украине (с учетом вступительных на магистратуру и аспирантуру). Поэтому огромный вызов вообще создать необходимое количество центров тестирования", – добавила чиновница.

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