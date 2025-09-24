''Это жизнь или преступление?'' Сеть поразила дотошная ученица, которая фиксировала опоздание учительницы на 1-2 минуты

Преподавательница иностранных языков Аделина Зонца рассказала странный случай в своей практике. В частности, одна из ее учениц фиксировала, во сколько приходит учительница на урок и записывала опоздания на 1-2 минуты. Педагог имеет собственную школу в Польше и проводит в ней уроки польского, английского и украинского языков.

В заметке в Тhreads Зонца отметила, что спросила, для чего ученица записывает время начала уроков. На что получила ответ, что в конце курса она суммирует все опоздания, время накопится – и педагог должен провести ей урок за счет этих опозданий. По мнению учительницы, это самое странное, что с ней случалось за время преподавания.

"Работаю с ученицей уже второй месяц, и заметила сегодня в ее тетради: Дата: 03.09.2025. Урок номер 12. Время начала: 9:03 Спрашиваю: "А зачем вы пишете время начала?" А она спокойно отвечает: "В конце курса я суммирую все ваши опоздания. У нас уже за 1,5 месяца получилось 10 минут. Потом это время накопится, и мы сделаем отдельный урок в счет ваших опозданий". Я просто... Это самое глупое, что я слышала за все время преподавания", – написала Зонца.

Она добавила, что не опаздывает систематически, а уроки всегда длятся полное время и даже дольше. Если же и не приходит вовремя, то это может быть на 2-3 минуты позже, однако это не преступление. Сообщение педагога собрало более 2,5 миллиона просмотров. В комментариях также преподавательница указала, что ученице 40+ лет, поэтому это не ребенок.

"Я не опаздываю "системно". За 3 месяца суммарно 10–15 мин (это по 2–3 мин на несколько занятий). Это жизнь, а не "преступление". Уроки всегда длятся полное время, а часто и дольше. Ученики получают знания, атмосферу, материалы и результат. И именно за это они платят", – отметила Зонца.

Украинцев поразила дотошность ученицы, и они предлагали учительнице фиксировать время завершения уроков, чтобы она в конце заплатила за дополнительное занятие.

"А время окончания она не пишет?" 😆 Сомневаюсь, что вы заканчиваете прямо в **:00 В таком случае можете записывать со своей стороны "переработки".

"Я такая дотошная, что на такое замечание начала бы считать минуты, на которые задерживаюсь после занятия. Затем сообщила бы ученице, что когда набирается 60 мин, то она оплатит дополнительное занятие".

В то же время некоторые стали на сторону студентки, сетуя на то, что некоторые репетиторы отпускают детей на 5 минут раньше.

"Я также каждый раз возмущаюсь, что репетитор отпускает ребенка на 5 мин раньше, то есть урок 35 мин, плюс еще пока раздуплится интернет, это также где-то 5 мин – то берите плату за количество проведенных минут! Я на стороне студентки!"

А некоторые из пользователей соцсети поделились собственным опытом, когда ученики считали каждую минуту занятия и за такое количество оплачивали средства.

"Вот вы смеетесь, а у ученицы когда-то пропал интернет (лет 6 назад). Она оплатила мне 43 мин. Вот прям села и пропорцией посчитала и скинула скрин с калькулятора. На карту зашло "n гривен. 32 копейки".

"Было дело, когда я ученицу немножко задержала, чтобы объяснить сложную тему. Бесплатно! От фразы "вы тратите мое время" меня вынесло.

