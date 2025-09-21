Какая область Украины имеет больше всего соседей? Сеть озадачил вопрос учительницы географии

Преподавательница одного из украинских колледжей с никнеймом Vladislavivna показала в TikTok видео с урока географии, которым озадачила сеть. Она спросила у своих учеников, какая область Украины имеет больше всего соседей.

Украинцев удивили ответы учеников, которые называли Ужгород, Винницу, Волынь или Житомир. Под допсиом пользователи соцсети присоединились к "угадыванию" правильного ответа и называли свои варианты, считая количество соседних областей. Однако все они так и не смогли определиться с правильным ответом.

"Днепропетровская область семь областей (Полтавская, Харьковская, Донецкая, Запорожская, Херсонская, Николаевская, Кировоградская)".

"Винницкая – 7 областей + Молдова".

"Если говорим об областях Украины, то рекордсменом по количеству соседей является Хмельницкая область".

"Винницкая, Полтавская, Днепропетровская".

"ИИ сказал что Днепропетровская. 8 соседей".

