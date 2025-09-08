''Этого нельзя допустить'': Сергей Бабак объяснил, почему для некоторых категорий поступающих не отменят НМТ

Председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак рассказал, что со стороны прифронтовых университетов оказывается огромное давление, чтобы отменить национальный мультипредметный тест (НМТ) для абитуриентов с прифронтовых территорий. Однако комитет против такой инициативы, ведь это приведет к коррупции.

Видео дня

Это Бабак подчеркнул в интервью Зеркалу недели. По его словам, нельзя допустить отмены НМТ для некоторых категорий абитуриентов, ведь правила поступления должны быть одинаковыми для всех.

"Я считаю, что отмена НМТ для любой категории – это возвращение коррупции, которая была до того, как мы ввели ВНО. Этого нельзя допустить. Правила поступления должны быть одинаковыми для всех. Конституция запрещает любую сегрегацию – нельзя одним позволять поступление без НМТ, а другим – нет", – заявил чиновник.

Он отметил, что постоянно ведутся дискуссии вокруг дополнительных льгот для различных категорий поступающих. В частности, это касается детей-сирот, военных или ликвидаторов Чернобыля и тому подобное. Бабак подчеркивает, что государство готово финансировать обучение таким абитуриентам, однако само поступление должно быть честным, ведь если ребенок не готов к университету, то никакие льготы ему не помогут.

"Мы же вкладываем в обучение государственные средства и на выходе должны получить специалиста, способного работать на страну", – добавил чиновник.

Ранее OBOZ.UA рассказывал,

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!