Вступительная кампания-2025: какие университеты вошли в топ-3 в Украине

В Украине в последние годы список самых популярных среди поступающих высших учебных заведений почти не меняется. Так, первым в рейтинге в 2025 году оказался Национальный университет "Львовская политехника".

Видео дня

Об этом сообщил генеральный директор Директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Украины Олег Шаров во время брифинга в Media Center Ukraine. Вторым стал Львовский национальный университет имени Ивана Франко, замыкает тройку лидеров – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Ранее в этот список входили также харьковские вузы, однако сейчас из соображений безопасности абитуриенты выбирают их реже. По словам чиновника, реформа высшего образования "ориентирована на то, чтобы высшее образование сделало свой вклад в обеспечение полной евроинтеграции Украины".

"Эти задачи остаются актуальными до сих пор. К ним добавились задачи, связанные с войной, восстановлением и развитием оборонных технологий", – отметил Шаров.

Он также сообщил, что в этом году в Украине на 5% меньше первокурсников, чем в прошлом.

"По ключевым цифрам зачисленных как на бюджет, так и на контракт – имеем показатель -5% относительно прошлого года", – добавил Шаров.

Несмотря на то, что основные этапы вступительной кампании уже завершились, набор все еще продолжается, поэтому окончательные цифры по количеству нынешних абитуриентов станут известны в конце октября.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самом сложном экзамене при поступлении на магистратуру-2025.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!