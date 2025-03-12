Этому не учат в школе или университете: психолог назвала пять ошибок, которые совершают почти все родители

Все родители иногда допускают ошибки, ведь отцовству не учат в школах и университетах. Даже пройдя курсы и послушав экспертов, родители могут сталкиваться с собственным выгоранием или непоследовательным воспитанием, что может привести к поведенческим трудностям у детей.

Видео дня

Психолог Юлиана Маслак в Instagram назвала пять наиболее распространенных ошибок в воспитании. Проанализировав их, можно начать лучше понимать своих детей без порицания и критики.

Отсутствие последствий. Родители часто непоследовательно действуют в определенных ситуациях. Они говорят ребенку: "Ты будешь неделю без мультфильмов". Но несмотря на это ребенок через два дня снова имеет мультфильмы.

Большое количество указаний и попытки, чтобы ребенок не совершил ошибку. Когда родители начинают много говорить, указывать и разъяснять, ребенок может не справиться с этими ожиданиями и оказывать на противодействие давление. В результате это может привести к сильным взрывам эмоций.

Недостаточная похвала. Родители знают, что важно хвалить ребенка, вознаграждать, но они нивелируют эти моменты, потому что вечером приходят домой уставшие и не обращают внимание на желаемое поведение детей.

Отсутствие наград для детей. Родители так боятся, что если они будут вводить материальные вознаграждения для детей, это будет катастрофой и ребенок ничего не будет делать просто так. И это большая проблема, ведь на самом деле у детей нет внешней мотивации делать те вещи, которые хотят родители. Для них крайне важно видеть сатисфакцию – для чего им эти вещи в целом делать в своей жизни, прилагать усилия и развивать определенные навыки.

Родительское выгорание. Есть много вещей, которые родители знают, потому что читают экспертов, книги по воспитанию и делают все, что только в их силах. Но они все равно могут срываться, кричать, ссориться и действовать непоследовательно. И здесь важно понимать и заботу о себе.

Как сообщал OBOZ.UA, детский психолог Екатерина Сердюк отмечает, что родители часто говорят, что выбросят игрушки на свалку, если ребенок их не уберет, чтобы так приучить к порядку. Однако это может временно решить проблему или даже привести к обратному эффекту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!