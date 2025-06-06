''Этот класс все боялись, от него отказывались''. Директор школы из Киева на собственном примере показал, что дает вера в детей

Директор одной из киевских школ Дмитрий Ламза поделился собственным опытом классного руководства. В частности, он рассказал, что взял под опеку школьников, от которых все отказывались и которых все боялись. Педагог отметил, что это был нелегкий путь, однако он всегда верил в детей.

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Об этом Ламза рассказал в Facebook. Он отметил, что сознательно взял на себя такой вызов, ведь хотел проверить свое педагогическое мастерство не на идеальных и удобных учениках.

"Я сознательно взял на себя этот вызов. В первую очередь хотел проверить свое педагогическое мастерство не на идеальных, удобных, послушных учениках, а на тех, кто требует больше всего внимания, понимания, веры, терпения. Я хотел почувствовать, действительно ли я учитель не по должности, а по сути, по призванию", – написал директор школы.

"Они продолжали вести себя, как и раньше – мятежно, вызывающе, дико. Их не пугали звания, должности, статусы. Они были ранены, недоверчивы, закрыты. И тогда, когда многие из окружения тихонько советовали мне сдаться, отступить, оставить, я наоборот, начал любить их еще больше", – добавил он.

Он отметил, что изменения в общении со школьниками не произошли за одну неделю или месяц и требовали длительной и ежедневной работы. Однако сейчас, этот класс один из самых сильных, сознательных и уверенных в себе школьников, которые знают как не сломаться под давлением. Кроме того, к нему потом хотят попасть учителя.

"Я научил их не бояться быть собой, не изменять своему голосу, быть свободными в выборе. И поэтому они - другие. Лидеры. Не идеальные, не гладкие, не удобные. Но настоящие. Живые. Сильные. Я пишу это не для восхваления. Я пишу, потому что болит. Я пишу, потому что хочу, чтобы каждый, кто читает эти строки, задал себе простой вопрос: "Сделал ли я все возможное, чтобы хоть один ребенок стал лучше, сильнее, смелее?" – отметил Ламза.

Педагог подчеркнул, что не дети стали "тяжелее", а изменилось время и общество и нужно менять подходы, открыть сердце, найти другие слова, и услышать детей по-другому. Только тогда ребята смогут идти по жизни с высоко поднятой головой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что директор школы с четырьмя высшими образованиями сдал НМТ и обратился в МОН.

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