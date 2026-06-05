'Этот подход присущ только умным людям'. Педагог дал совет выпускникам, как выбрать профессию

Ситуация на рынке труда сейчас меняется настолько быстро, что выбор профессии напоминает игру в рулетку – нет гарантии, что до завершения вуза она все еще будет оставаться актуальной. Как снизить риск ошибки в этой сфере, объяснил образовательный эксперт, основатель первой в Украине частной школы Владимир Спиваковский.

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На своей Facebook-странице он опубликовал перечень вопросов, ответы на которые помогут более четко увидеть свою перспективу. По его словам, нынешняя молодежь находится после НМТ в большой растерянности и не всегда может решить, что лучше – поступить в университет, сразу начать искать работу или продолжить жить на содержании родителей.

Между тем, Спиваковский отметил, что уже существует формула 20/20, которая объясняет такую неуверенность. Она утверждает, что осознанное понимание того, "кем я хочу быть и что делать", приходит к людям примерно в 20 лет. "Это совпадает примерно с третьим курсом вуза, когда начинаются узкие специализации", – объяснил эксперт первую часть этой формулы. "Вторые 20 – это примерно столько процентов выпускников, которые четко знают, куда и зачем поступать, чтобы потом обеспечить себе хлеб с маслом. Поэтому у остальных 80% столько колебаний", – добавил он.

При этом Спиваковский поделился наблюдением, что все больше молодежи не выбирает узкую специальность наугад, а ориентируется на собственные ощущения и желаемый стиль жизни, который хотелось бы видеть в будущем. И уже опираясь на свои желания делает окончательный выбор. А чтобы лучше понять собственные стремления, Спиваковский советует ответить на десять вопросов:

На будущей работе я хочу иметь дело с бумагами или с людьми? Я хочу иметь сидячую работу или мобильную? Я хочу работать на себя или на кого-то? Мне нужна рутинная работа или креативная? Я хочу работать в большой компании или в маленькой? Я хочу работать в государственной компании или в частной? Я хочу работать на родине или за границей? Я хочу руководить или выполнять? Работать с утра до вечера или по гибкому графику? Сколько примерно денег я хочу получать сейчас, через 3 года, через 5 лет?

"Только после этого имеет смысл составлять перечень профессий, которые вам подходят. И уже тогда искать, где можно совместить приятное с полезным, став высокооплачиваемым специалистом по конкуренции", – объяснил Спиваковский. Это, по его мнению, позволяет совместить интересы с реальными перспективами и постепенно выйти на стабильный доход. "Такой подход присущ только умным людям", — подытожил педагог, добавив, что именно он помогает избежать ситуации, когда приходится постоянно менять работу в поисках себя и сразу чувствовать себя на работе уверенно.

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