Психотерапевт назвала самый простой способ потерять доверие ребенка

Украинский гештальт-терапевт мам и подростков Любовь Рудницкая объяснила, какую ошибку делают большинство родителей и из-за этого теряют доверие детей. По ее словам, ни в коем случае нельзя нарушать обещание, которое вы дали ребенку.

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Эксперт объясняет, что для детей невыполненное обещание воспринимается как предательство. Об этом она говорит в своем посте на странице в Instagram.

"Для ребенка наши обещания – это что-то невероятно важное, и это нарушать нельзя. Поэтому, если вы что-то пообещали ребенку, то выполните это, потому что это основа доверительных отношений", – говорит психотерапевт и добавляет, что стоит задавать себе вопрос "Чему я сейчас учу своего ребенка?". Потому что, нарушая обещание, вы его учите тому, что можно пообещать и не выполнить, поэтому он вырастет и будет поступать так же как вы.

Поэтому Рудницкая советует простые правила:

Не можете забрать раньше – НЕ ОБЕЩАЙТЕ ЭТОГО; Не можете поиграть/сводить в кино/погулять/отпуск – НЕ НАДО ЭТОГО ОБЕЩАТЬ; Не можете провести дополнительные 20 минут вместе – НЕ ОБЕЩАЙТЕ этого; Не можете купить игрушку – НЕ ОБЕЩАЙТЕ этого.

А в случае, если вы действительно собирались выполнить обещание, но произошел форс-мажор, ее советы следующие:

Объяснять ребенку столько раз, сколько нужно; НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не перекладывать на него вину; Искать возможность переноса (перенести обещанное можно только 1 раз и на конкретный срок), чтобы не было как в видео: "ты же уже обещала!"; Ни в коем случае не стыдить за непонимание; Попросить прощения и спросить как вы можете исправить эту ситуацию.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что эксперт по развитию мозга рассказал, что делать, если ребенок не слушает с первого раза.

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