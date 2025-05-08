Эту ошибку делают многие родители: как учить буквы с ребенком

Украинская учительница начальных классов из Винницы Ольга Танаскова указала на ошибку в изучении букв, которую делают большинство родителей. По ее словам, это приводит к тому, что ребенку потом сложнее учиться читать.

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Многие родители проговаривают детям буквы названиями, а не звуками. Об этом эксперт пишет на своей странице в Instagram.

"Детям лучше начинать изучение букв звуками, а не названиями (например, не "эм", а "м"). Это помогает ребенку легче перейти к чтению", – объясняет она.

Дело в том, что ребенок запоминает то, что он слышит. И если буква "эм", то когда ему скажут прочитать слог "ма", то это будет "эм-а". То есть потом придется переучивать.

Ранее OBOZ.UA писал, что Светлана Тарабарова назвала огромную ошибку всех родителей. По мнению певицы и мамы троих малышей, детей не нужно постоянно развлекать и пытаться чем-то занять – им полезно скучать.

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