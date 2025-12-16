Эту ошибку делают почти все. Что не так со словом 'чізбургер' на украинском и как сказать правильно

Большинство украинцев называют американский сэндвич с сыром словом "чізбургер". Однако это является ошибкой.

Это слово правильно писать через букву "и" – чИзбургер. Об этом в своем видео в социальной сети TikTok рассказала учительница украинского языка Оксана Николаевна.

Она напомнила о правиле употребления слов иноязычного происхождения: после согласных "д", "т", "з", "с", "ц", "ч", "ж", "р" пишется буква "и". Такими словами являются: чипси, чизкейк, капучино и чизбургер.

А для того, чтобы проще было запомнить, после каких букв надо употреблять "и", преподавательница назвала выражение, где есть все эти буквы: "Де Ти З'їси Цю Чашу Жиру".

