Евгений Нотевский из Первомайска раскрыл секрет, как ему удалось получить пять высших образований в 24 года

Евгений Нотевский из Первомайска Николаевской области установил национальный рекорд и стал самым молодым украинцем, имеющим наибольшее количество дипломов о высшем образовании. Мужчина поделился, что иногда не спал ночами, готовясь к экзаменам, однако дни по минутам не расписывал. Скорее – шел по зову сердца.

Выучить такое количество предметов помогала любовь к тому, что делает, рассказывает студент для Факты. В частности, сейчас он продолжает обучение и активно занимается волонтерской деятельностью. Евгений Нотевский раскрыл секрет успеха в получении высшего образования.

По его словам, самое главное – поставить себе цель и не откладывать в длинный ящик, а выполнять все задания вовремя. Также, следует понимать, что у каждого человека свой ритм, поэтому важно делать то, что нравится и не загонять себя в рамки тайм-менеджмента, говорит парень.

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"Все мои активности формируют меня как личность. У меня всегда есть цель, и, начиная что-то делать, я знаю, для чего мне это. Начиная получать знания, я применяю их на практике. Иногда бывает, и у меня опускаются руки. Особенно это часто бывает уже на финишной прямой — когда, например, пишешь дипломную работу. В такие моменты очень помогает наставник, поэтому нужны научные руководители, тренеры, которые тебя поддержат", – делится молодой рекордсмен.

Рассказывает также, что одним из правильных решений будет никогда не сдаваться и учиться ради знаний. В том числе и приводит в пример еще один личный рекорд, поставленный еще на первом курсе обучения.

"Создал в университете прецедент, заняв призовые места со своими докладами в шести секциях одновременно", – отмечает Нотевский.

Добавляет, что редколлегия не хотела вначале печатать их в сборнике, так как максимальное количество материалов под одной фамилией достигало двух. Несмотря на советы ученых "махнуть рукой", решил обратиться к ректору университета и все же достиг цели – шесть исследований опубликовали.

Молодой студент делится, что устанавливать рекорд с дипломами цели не было, ведь первым с его участием был зарегистрирован совсем другой. Украинец вместе с членами общественной организации молодежного самоуправления "Молодежь — будущее нации" развернули на Крещатике самую большую маскировочную сетку для ВСУ. Именно тогда и познакомился с Ланой Ветровой, руководительницей Национального реестра рекордов Украины. Оттуда и началась история с фиксацией достижений в области образования.

Напомним, Евгений Нотевский в 24 года имеет пять дипломов, четыре из которых с отличием. В частности, у него за плечами два образования – бакалавриат и три – в магистратуре, сейчас же получает третий образовательный уровень (PhD) по специальности "Менеджмент". Среди достижений выпускника вузов специальности по экономике, праву, менеджменту, госуправлению и местному самоуправлению, а также пищевых технологий.

"Я учился на двух факультетах одновременно - на очной и заочной формах. Сложнее всего совмещать стало на третий год, когда я решил поступить на военную кафедру. Но последнюю я также успешно закончил, получив звание младшего лейтенанта запаса", – отмечает владелец рекордного количества дипломов.

На этом останавливаться в рекордах Нотевский не собирается, в частности, планирует получить звание мастера спорта по паверлифтингу, потому что степень кандидата уже имеет.

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