Евгения Кузнецова обратилась к родителям русскоязычных детей в Киеве: я еще понимаю, когда это подростки...
Украинская писательница, переводчица и популяризатор украинского языка Евгения Кузнецова назвала едва ли не единственный случай, когда она превращается в суперрадикального человека. Она не понимает, почему родители детей, которые родились уже во время большой войны, продолжают воспитывать их на русском языке.
По словам автора популярных современных книг, среди которых "Мова – меч", "Спитайте Мієчку", "Готуємо в журбі" и "Драбина", еще можно понять, как трудно перейти на украинский язык с детьми-подростками, если они постоянно общались на русском, но когда ребенок только родился, то почему бы не использовать этот шанс. Это свое мнение она высказала в интервью для YouTube-канала Желтые кеды с Юлией Бориско.
"С детьми-подростками у родителей и так серьезная проблема авторитета, а тут еще и говорить с ними на другом языке. Но если этот ребенок только родился, и еще не знает тебя русскоязычного, то почему бы не использовать это, и не познакомить его с собой другим – украиноязычным?" – искренне не понимает писательница.
По мнению Кузнецовой, это является прекрасным шансом не только ребенка научить говорить на украинском языке, но и самому научиться.
"Поэтому именно с маленькими детьми, я думаю, что эта ситуация стоит всех усилий", – уверена она.
Ранее OBOZ.UA писал о том, что по результатам исследования, в Киеве уменьшилось количество школьников, которые считают украинский язык родным: 40% на перемене общаются на русском.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!